'Nijedan uhićeni nije radio ništa bez odobrenja predsjednika Vučića'

Tri tjedna nakon tragedije u Novom Sadu u kojoj je 1. studenog u urušavanju nadstrešnice Željezničkog kolodvora poginulo 15 osoba jučer je u Srbiji došlo do prvih uhićenja osoba koje se smatraju odgovornima. Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu jučer je prenijelo da je uhićeno 11 osoba koji se dovode u vezu s ovom tragedijom. Navode kako ih se sumnjiči da su izvršili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti u vezi s kaznenim djelom nepropisnog i nepravilnog izvođenja građevinskih radova.

Golem pritisak građana

Srpski mediji ubrzo su prenijeli da je među uhićenima i bivši ministar graditeljstva Goran Vesić, koji je ostavku podnio nekoliko dana nakon nesreće. On je ubrzo poručio da nije uhićen, nego da se dobrovoljno odazvao pozivu policijskih službenika s kojima je došao u Novi Sad i stavio se na raspolaganje istražnim organima. Rekao je i da će uvijek biti na raspolaganju nadležnim organima i dokazati da ne snosi kaznenu odgovornost za ovu tragediju. Nakon što je dao ostavku na mjesto ministra, iako je na sam dan tragedije bio u Novom Sadu kada je tvrdio da je uzrok pada nadstrešnice njezina starost, napisao je da podnosi ostavku kao odgovoran čovjek koji osobnim primjerom želi pokazati da u današnjoj Srbiji postoji moralna odgovornost zbog strašne tragedije koja se dogodila u resoru na čijem je čelu.

Među uhićenima je i dvoje inženjera francuske tvrtke koja je provodila nadzor nad radovima na Željezničkom kolodvoru kao i zaposleni u prometnom institutu CIP, koji su projektirali rekonstrukciju kolodvora u Novom Sadu. Ministar vanjske i unutarnje trgovine Tomislav Momirović nije uhićen, ali i on je podnio ostavku na mjesto ministra. Inače, Momirović je prije bio ministar za graditeljstvo, promet i infrastrukturu.

Nakon vijesti o uhićenjima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je videosnimku na svom Instagram-profilu u kojoj je prozvao oporbu i dio medija navodeći da su danima izloženi brutalnim izljevima nasilja koje provode pojedini "politički faktori" u Srbiji uz svesrdnu podršku "medijskih i drugih grupa za pritisak".

"Sav taj teror trpimo zbog pritiska da se tobože tužiteljstvo ubrza. Tužiteljstvo je kod nas donosilo odluke stotinu puta brže nego u najrazvijenijim zemljama Europske unije kada su se slične stvari događale. Pristojni građani trebaju se uzdati u rad državnih organa i da ne poduzimamo nikakve mjere kako bismo na ulici pokazivali tko je brojniji, tko je snažniji ili bilo što slično", rekao je Vučić.

S njegovim riječima ne slažu se oporbeni političari, ali ni građani aktivisti koji smatraju da je do uhićenja došlo nakon prosvjeda i snažnog pritiska građana. Oni traže da pred zakonom odgovaraju i ostali krivci za ovu tragediju te da budu objavljena imena svih uhićenih osoba. Traže i da se objavi ugovor srbijanske vlade i kineskog konzorcija koji je izvodio rekonstrukciju, a koji je iz nekog razloga tajan. Član Predsjedništva Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Olenik kazao je da ni Goran Vesić ni ostali uhićeni "nisu radili ništa bez odobrenja predsjednika Vučića". Uz Vučićevu, postavlja se i pitanje odgovornosti premijera Miloša Vučevića i predsjednice Skupštine Ane Brnabić. "On ih je sve i postavio na funkcije i zato je njegova odgovornost najveća. Aleksandar Vučić mora odmah podnijeti ostavku, to je jedini zahtjev", naveo je Olenik na društvenoj mreži X.

Maskiranje javnosti

Zastupnik u Skupštini Grada Novog Sada uime političke inicijative "Kreni-promijeni" Stevan Babić rekao je da je poznato da Aleksandar Vučić prati istraživanja javnog mnijenja te da je do uhićenja došlo kada je vidio da loše stoje, ali i da očigledno popušta pod pritiscima prosvjeda građana u Novom Sadu i Beogradu.

– Međutim, sve ovo je maskiranje javnosti jer i dalje oni najodgovorniji nisu među uhićenima. Tražili smo da se istraži korupcija u ovom slučaju, ali iz svega ovoga što je poznato ne vidimo da je bilo što učinjeno. Veliko je pitanje i kako će se dalje usmjeravati i odvijati istraga, tako da je sve ovo jedna velika predstava za građane kako bi se pokazalo da vlast nešto radi po tom pitanju. Prema našim procjenama, maksimalan iznos obnove zgrade kolodvora mogao je iznositi do 20 milijuna eura, a taj posao plaćen je 65 milijuna – rekao je Babić. Podsjetio je i da je Vučić ranije sve krizne situacije rješavao prijevremenim izborima, ali da je sada sve otišlo predaleko i da ne vjeruje da će doći do toga. Stoga očekuje daljnje prosvjede građana.

