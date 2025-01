Nije samo bojkot. Ovo je još jedan jasan pokazatelj nezadovoljstva cijenama u Hrvatskoj

Promet trgovaca u petak je pao vrtoglavih 53%, odnosno za oko 32 milijuna eura, a broj izdanih računa bio je oko 1,7 milijuna ili 44% manji nakon organizirane akcije bojkota zbog visokih cijena i novih poskupljenja na koju je građane diljem Hrvatske pozvala nezavisna potrošačka FB platforma Halo, inspektore. Usporedba je to, naime, u odnosu na petak prethodnog tjedna kada su građani, prema podacima Porezne uprave, potrošili oko 60,5 milijuna eura i naplaćeno im je 3,7 milijuna računa u djelatnosti trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (G47). No već u subotu stanje se gotovo unormalilo – Porezna je evidentirala kako je do 16 sati fiskalizirano oko 2,5 milijuna računa u vrijednosti 46,6 milijuna eura, što je u odnosu na subotu prije (18. siječnja) 2% više izdanih računa, dok je njihova ukupna vrijednost 4% manja.

Bojkot je postao i svjetska vijest. Ovo je prvi put da su potrošači, koji su shvatili da više ne mogu izdržati enormna poskupljenja na dnevnoj bazi, poslali snažnu poruku bez obzira na političku pripadnost i rekli da im je dosta enormnih poskupljenja, inflacije te traže da se nešto počne poduzimati i rješavati, da se ne spava, kazao je u petak savjetnik platforme Halo, inspektore Josip Kelemen na HRT-u, prozvavši i ministra gospodarstva Antu Šušnjara koji si dijelom pripisuje zasluge za bojkot da se "više ne sramoti" nego da počne raditi.

– I neka ne savjetuje potrošačima kako se rade kiflice jer očito ne mogu kupiti kiflice. Neka razmisli zašto ih ne mogu kupiti – rekao je Kelemen. Za Vladine najave daljnjih ograničavanja cijena proizvoda kaže da nisu ozbiljan odgovor na dramatična poskupljenja jer će ti proizvodi samo nestati s polica. Ne moramo biti pametniji, jednostavno trebamo prepisati od drugih što je dobro. Jedan od razloga zašto su vani proizvodi jeftiniji su niže stope PDV-a, pa krenimo od toga, objašnjava te ističe kako od Vlade očekuje da zaustavi divljanje cijena i problem inflacije jer ima mehanizme. Potrošači nisu plaćeni za to. Ali su zato spremni i za treću fazu bojkota trgovaca koja će se nakon analize petka usuglasiti s građanima narednih dana. To može biti bojkot svih trgovačkih lanaca, pojedinih, stranih, domaćih tijekom više dana, bojkot više proizvoda u isto vrijeme... što će potrošači sami odlučiti, najavio je Kelemen.

Sindikalac Krešimir Sever rekao je da su se ljudi probudili i da bi se nad tim trebali zabrinuti kako trgovci, tako i distributeri, prerađivači, ali i vlast. Jedan dan bojkota ne može promijeniti puno nego treba nastaviti u istom pravcu – s novim bojkotima, ne svih nego pojedinačno, od jednog do drugog centra, vrtjeti se u krug. Moguć je i bojkot pojedinih dobavljača pa i roba.

Stručnjak za maloprodaju Dragan Munjiza kaže kako je bojkot u petak uspio, no pravi podatak bit će broj fiskaliziranih računa od četvrtka do nedjelje u usporedbi s tjedan-dva prije. – Dugoročno će protest slabiti, iako to dijelom ovisi kako će se u budućnosti postaviti svi dionici protesta – Vlada, trgovci, dobavljači, udruge, mediji. Vlada i oporba su na sebi svojstven način priznali da je hrvatski narod u svojstvu potrošača u pravu i da ima pravo i ovako iskazivati nezadovoljstvo, u ovom slučaju s nivoima cijena hrane koje plaća – rekao je Munjiza.

Ekonomski analitičar Damir Novotny kazao je kako su zahtjevi za spuštanje cijena potpuno besmisleni i neostvarivi. – Bojkotiranje lanaca jednako tako nema smisla. Potrebno je potrošačko ponašanje usmjeravati prema racionalnim odlukama kojima bi se u pravilu izbjegavali proizvodi s visokim cijenama i prekomjerna potrošnja. U tržišno orijentiranim ekonomijama Vlada ne smije određivati cijene roba i usluga pa ni rada – kaže Novotny. U slučaju spuštanja stope PDV-a, među ostalim, za osnovne i posebno snižene stope na hranu, Vlada bi u prvom trenutku izgubila nekoliko milijardi eura, ali bi u srednjem roku povećala prihode od prelaska ekonomskih transakcija iz sive u legalnu zonu, zaključio je.

Dok se u sljedećim danima čekaju daljnje reakcije trgovaca, potrošača, Vlade i svih ostalih u lancu, trgovine u Brežicama, Trstu i drugdje jučer su zaposjeli hrvatski građani koji tamo, kako tvrde, iste proizvode kao u Hrvatskoj kupuju i za 30-50 posto jeftinije. Pola kilograma kave u Brežicama na akciji košta oko 2 eura, dezodoransi i kreme isto toliko, litra sapuna 1,19 eura. Mliječna čokolada od 100 g stoji svega 60 centi. Kolica su prepuna – i to je još jedan jasan pokazatelj nezadovoljstva cijenama u Hrvatskoj.

