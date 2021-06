'Ja ne bih uložio lipe u kampanju za cijepljenje, to je stvar globalne naravi. Milanović? To što on radi nije normalno'

Premijer Andrej Plenković odgovarao je danas novinarima na aktualna politička pitanja. Još jednom je pozvao građane da se cijepe.

"Mi smo proteklih pola godina imali krizu s AstraZenecom, pa smo to kompenzirali. Vlada je svoj posao što se tiče količine cjepiva osigurala. Ponavljat ću to gdje god nastupam, mi cjepiva imamo dovoljno, tko god se želi cijepiti u Zagrebu neka ode gore u Nastavni zavod Andrija Štampar. Mi već dva, tri tjedna imamo jasan trend pada interesa za prvu dozu, meni je to neshvatljivo, nelogično mi je. Ako imamo pandemiju, ako je to najveća zdravstvena kriza u zadnjih 100 godina, ako je ovo najveća gospodarska kriza u zadnjih sto godina, ako nas je korona koštala 34 milijarde kuna, ako smo dali 11 milijarde kuna za plaće radnika koji bi inače ostali bez posla jer bi njihovi poslodavci propali, ako smo uspjeli osigurat da zdravstveni sustav funkcionira...onda od nas svatko u društvu ima zadaću dati neki svoj mali doprinos. Nerazumno je, čujem da ljudi misle, neću sada nego na jesen. Covid je sezonalan, cijepiti se treba sada", kazao je premijer.

"Apelirat ću svaki dan, ako treba, rade to ministri, zdravstveni djelatnici", dodao je.

"Da se mene pita ja ne bih uložio lipe u kampanju, zato što je ovo stvar globalne naravi, enormna zdravstvena ugroza, enormne financijske i gospodarske posljedice, pa kome to treba tumačiti", kazao je. Premijer je rekao da su znanstvenici uspjeli pronaći cjepivo te da im svima trebamo zahvaliti. Pozvao je građane, jedan dio da daju doprinos.

"Ne možemo uvesti obavezno cijepljenje. Ne znam je li se Perišić cijepio ili nije, svi se trebaju cijepiti", kazao je premijer.

Komentirao je i zadnje istupe predsjednika Zorana Milanovića.

"Postoji Zakon, postoji Ustav postoji procedura, postoje razumni ljudi, postoje nerazumni ljudi. Postoje ljudi koji rade po zakonu i oni koji ne rade po zakonu. Oni koji ne rade po zakonu izlaze iz cipela neutralnoga slobodno možemo reći predsjednika države koji radi stvari koje još nisu doživljene u ovom hrvatskom političkom sustavu u kojem se predsjednik koji nije član niti jedne stranke obračunava s HDZ-om kao strankom koja je vladajuća. To ono što on radi nije dobro, nije normalno. Njegove izjave su besramne, krive, loše kao što on nije nikakav reformator pravosuđa tako on ne bi smio podcjenjivati ljude koji će se naći u trećem javnom pozivu koji će objaviti DSV", kazao je premijer.

Na pitanje hoće li većina prihvatiti onoga koga predloži predsjednik, Plenković je rekao: Ne, bilo koga neće".

"Predsjednik države je kršio zakon, koji ne poštuje Ustavni sud, nameće kandidatkinju mimo procedure. Da je bio bilo koji kandidat ne bi bio izabran. Ustavni sud je rekao da to što je on napravio nije u skladu sa zakonom", kazao je Plenković.

Dodao je da se tu ne radi o ustavnoj krizi.