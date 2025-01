Nezadovoljstvo dijela liječnika u Županijskoj bolnici Čakovec: Kirurzi protiv novog pročelnika. Ravnatelj: Manipuliraju!

Ne smiruju se trvenja u Županijskoj bolnici Čakovec otkako je tu ustanovu preuzela država. Nakon što je ostavku podnio zamjenik ravnatelja primarijus Ivan Žokalj, na izvanrednoj sjednici Upravnog vijeća većinom glasova za zamjenicu ravnatelja izabrana je Sandra Oslaković. Novi ravnatelj Nikola Hren, izabran početkom listopada prošle godine, odlučio se prema statutu i pravilniku na kadrovske promjene i raspisivanje natječaja za čelna mjesta u odjelima, uz ostalo, i u službi za kirurške djelatnosti, u kojoj je za novog pročelnika izabran bivši ravnatelj bolnice Robert Grudić. No dio je kirurga potpisao peticiju zbog sumnji u "stranačko kadroviranje".

Otišlo osam liječnika

Na konferenciji za novinare ispred bolnice, 14 od ukupno, kako je rečeno, 19 stalno zaposlenih specijalista kirurga i svih sedam ortopeda zatražilo je da se novoizabrani pročelnik Grudić razriješi te dužnosti. On je, ističu, već prije obnašao tu funkciju, a tijekom njegovih prethodnih mandata na poziciji pročelnika i ravnatelja bolnice došlo je, kažu, do velike kadrovske devastacije pa je s kirurških odjela otišlo čak osam liječnika. – Također, s obzirom na to da je novoimenovani pročelnik ujedno i direktor privatne zdravstvene ustanove, smatramo da se njegovim imenovanjem potencijalno brišu granice između javnog i privatnog zdravstvenog sustava. Pošto novoizabrani pročelnik nema podršku velike većine kolektiva, smatramo da u takvim uvjetima nije moguće osigurati optimalno i adekvatno funkcioniranje odjela – ističu kirurzi koji su nezadovoljni i izborom nove zamjenice ravnatelja.

Zbog kadroviranja ostavke su, tvrde, podnijeli novoizabrani voditelji i zamjenici Odjela abdominalne i dječje kirurgije, Odjela opće kirurgije, vaskularne kirurgije i urologije te Poliklinike kirurških djelatnosti. O stranačkom kadroviranju posljednjih se dana govori jer je nova zamjenica ravnatelja Oslaković gradska vijećnica HDZ-a, ravnatelj Hren bio je kandidat te stranke za zamjenika župana, novi šef traumatologije Goran Kozjak županijski je vijećnik HDZ-a, Grudić je također član HDZ-a, a predsjednica Upravnog vijeća bolnice Antonia Marodi Medvedec kći je uglednog HDZ-ovca.

U bolnici kažu da je od ukupno 35 voditeljskih pozicija u bolnici na devet došlo do promjena, od kojih su dvije rezultat ostavki dosadašnjih voditelja. Te kadrovske promjene rezultat su, tvrdi ravnatelj Hren, "temeljitih profesionalnih procjena, propisanih procedura i stručnog razmatranja specifičnih potreba svakog odjela". Uprava bolnice jučer je "oštro odbacila" optužbe dijela kirurškog kolektiva u vezi s imenovanjem dr. Grudića za pročelnika Službe kirurških djelatnosti, a posebno tvrdnju da je direktor privatne poliklinike. S danom 31. prosinca 2024. godine Grudić je, ističu, prestao obnašati tu funkciju, čime su svi potencijalni konflikti interesa potpuno isključeni.

– Svjesni smo da se u svakom organizacijskom kontekstu mogu pojaviti različiti stavovi i nesuglasice te smatramo da je važno da se svako iskazano nezadovoljstvo ili neslaganje razjasni u konstruktivnom i profesionalnom okruženju. Iako razumijemo da se dio kolega ne slaže s odlukom o imenovanju, želimo naglasiti da je proces donošenja ovih odluka bio utemeljen na stručnim, administrativnim i upravljačkim kriterijima, a sam izbor dr. Grudića usmjeren je na daljnji razvoj kirurgije i kvalitetnu skrb pacijenata – reagirala je uprava bolnice na pobunu dijela liječnika.

Pogrešna slika

U bolnici napominju da se na konferenciji za novinare dijela kirurškog kolektiva manipuliralo podacima o broju zaposlenih u Službi kirurških djelatnosti jer ona ima 42 specijalista i velik broj medicinskog osoblja, ukupno 211 djelatnika, dok je samo 14 zaposlenih kirurga izrazilo nezadovoljno imenovanjem novog pročelnika.

– Ove netočnosti i selektivno iznošenje podataka smatramo pokušajem manipulacije kako bi se stvorila pogrešna slika o situaciji u bolnici – tvrde u upravi bolnice. Netočna je, kažu nadalje, i tvrdnja koja se odnosi na tužbu za mobbing protiv nove zamjenice ravnatelja. – To je potpuno neistinito i ima za cilj diskreditirati izuzetnu liječnicu, koja uživa veliko povjerenje svojih kolega i pacijenata. Takve tvrdnje nemaju temelja u stvarnosti – kažu u bolnici.

