Nevjerojatan prizor kod Žrnovnice: Požar zaobišao samo jednu parcelu, vlasnik objasnio zašto

Nestvaran prizor usred požara na području Žrnovnice dokaz je koliko je za obranu od vatrene stihije važno održavanje terena i okućnica, a istu scenu ovdje smo vidjeli i 2017. godine, kada se jedan od najvećih požara u mirnodopsko doba iz mjesta Tugare nošen jakom burom, proširio preko brda Perun i ušao u grad Split. I baš zbog nemilog događaja iz 2017. godine kada je vatra poharala površinu veličine čak 4500 hektara, na fronti dugoj deset kilometara, teren na kojem sada rastu borovi stari pet-šest godina, idealna je podloga za nove požare. To jako dobro zna Niko Barbarić, vlasnik jedine parcele koju sinoć u požaru na brdu Markovača, na potezu između Žrnovnice i Srinjina nije poharala vatra.

"Parcela Chuck Norrisa se i dalje ne da. Barbarići – Požar 2:0! Zahvaljujući našim vatrogascima iz DVD-a Žrnovnica, cili zaseok Barbarići sinoć je vrhunski obranjen od ovog požara. Njima i svim ostalim vatrogascima koji su bili na terenu veliko hvala." Napisao je to mladi IT-ovac iz Žrnovnice na svom Facebooku i objavio fotografiju svoje obranjene parcele koja strši na žrnovničkom zgarištu. Scena je momentalno evocirala uspomene iz 2017. godine, kada je Nikin danas pokojni otac Nikša bio glavni junak priče. Nikša je tada ispričao da je kućicu, pčele i maslinik spasio na vrlo jednostavan način: na vrijeme je obavio košnju i tako sačuvao imovinu usred buktinje. Njegov sin Niko, sedam godina kasnije, napravio je istu stvar.

- Neke velike tajne tu nema. Svoje zemljište stalno uređujem, kosim i čistim od otkosa i granja. Tu je maslinik od nekih 30 maslina, ograda od ružmarina i lavande te stacionar za pčele koji sada nije u funkciji, ali sva oprema je i dalje u kamp kućici. Kako je oko same parcele bila trava i nisko raslinje, kada je požar došao do mog maslinika koji je u potpunosti pokošen, jednostavno nije imalo što gorjeti. Od pomoći je i činjenica što uvijek pokosim metar do dva i oko same parcele, kako bi napravio nekakav perimetar baš zbog ovakvih situacija. Činjenica da je maslinik opet preživio je splet sretnih okolnosti i učestalog truda mene i moje supruge - u razgovoru nam je kazao Barbarić koji sa svojom obitelji može biti primjer odgovornog ponašanja. Usred velikih požara samo jedan očišćeni teren može biti dovoljan da zaustavi širenje vatrene fronte i pomoći vatrogasnim snagama u teškoj borbi. To najbolje pokazuju i ove fotografije.