Grad Pula objavio je ovih dana poražavajuće podatke o količini nepropisno odloženog otpada koji su u lipnju zatekli u središtu grada te apeliraju na odgovornije ponašanje, posebno ugostitelja.

– U lipnju je prikupljeno 105 tona “otpada s ceste”. Tu ne računamo glomazni otpad, već samo otpad koji je odložen oko spremnika. Naše ophodnje konstantno su na terenu, obilaze spremnike u dvije smjene, a sve kako bi se nepropisno odložen otpad uspio skupiti. Konstantno izdajemo kazne, ali to očito nije dovoljno, jer ne možemo izdati toliko kazni koliko se otpada nagomilava oko spremnika. Posebno je neuredno u centru grada, koji se suočava s golemom količinom otpada od ugostiteljskih objekata. Zbog specifičnosti, za starogradsku jezgru organizirano je svakodnevno prikupljanje otpada kod ugostitelja “od vrata do vrata”. No većina ih nepropisno odlaže otpad u podzemnim spremnicima i oko njih. Tako izbjegavaju plaćanje usluge, uneređuju grad te opterećuju cijeli sustav. Dovoljno je reći da imamo sedam ugostitelja koji nemaju nijedno pražnjenje u cijelom lipnju, pet ugostitelja koji imaju jedno pražnjenje posude, a sve zajedno ih je dvadesetak iznijelo posudu jednom tjedno ili manje – kazao je Robi Fuart, direktor pulske komunalne tvrtke Herkulane.

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić apelira na sve građane da se odgovornije ponašaju i time pokažu da im je stalo do grada.

– Takvo je ponašanje neprihvatljivo i nedopustivo. Najavljujemo pooštravanje kazni za one koji se ponašaju neodgovorno. Kada se radi o lokalima koji se nalaze u gradskim prostorima, zasigurno ćemo dovesti u pitanje njihove ugovore o najmu. Ovo je apel da svi kao zajednica reagiramo, osudimo ovakva ponašanja i pohvalimo one koji su odgovorni i kojima je stalo do čistoće i ugleda našega grada – kazao je Zoričić i dodao da imaju čak 70 posto više glomaznog otpada nego lani. Pita se i kako je moguće da netko ima potrebu ostaviti cijeli dnevni boravak ili kupaonicu u centru grada na ulici, iako svi znaju da postoji kontakt-telefon za odvoz glomaznog otpada u reciklažno dvorište.

– Moramo pohvaliti odgovorne ugostitelje jer među njima ima i onih koji imaju oko 50, 60, pa čak i do 200 pražnjenja posude mjesečno. Za njih smo pripremili certifikate EKO partnera, koji će se prvi put dodijeliti već ove godine svima onima koji se ponašaju odgovorno prema otpadu. Dodatno, u cilju uređenja sustava, provedena je nabava te će uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša na jesen krenuti zamjena poklopaca na podzemnim spremnicima – kazao je R. Fuart.