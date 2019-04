Arhitekt: Notre Dame se ne može potpuno obnoviti kakva je bila

Nije prošlo niti 24 sata od velikog požara koji je uništio katedralu Notre Dame u Parizu, a eBaya je već uklonio objave na kojima su se prodavale stvari vezane uz požar.

Uklonjen je oglas na kojem se nalazila generička fotografija zapaljenog komada drva, a u oglasu je stajalo da je taj komad uzet s mjesta požara. Kako piše Metro, uklonjen je i oglas 'Je Susis Notre Dame' jer krši politiku eBaya kojom je zabranjeno 'profitiranje na ljudskoj tragediji ili patnji'.

Vatrogasci snimili kako gase Notre-Dame

[video: 30661 / Vatrogasci snimili kako gase Notre-Dame]

- eBay ne tolerira prodaju bilo kojeg artikla koji nastoji profitirali od ljudske patnje ili tragedije i taj je oglas uklonjen - rekao je glasnogovornik eBaya.

Prodavači koji postavljaju takve oglase dobiju upozorenje, a oni koji sustavno krše pravila bit će suspendirani.

