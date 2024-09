Neslužbeno doznajemo: Hajdaš Dončić dobio najveću podršku SDP-a u Zagrebu i Splitu

*Održavaju se unutarstranački izbori u SDP-u, stranka traži novog šefa

*Pet je kandidata: Siniša Hajdaš Dončić, Sanja Major, Mirando Mrsić, Zoran Paunović i Mladen Kešer

*Neslužbeno: Hajdaš Dončić odnio pobjedu u Zagrebu

Tijek događaja: 19:30 - Izlaznost u Splitu bila je nešto veća od Zagreba, 65%, a pobjedu je i tamo odnio Hajdaš Dončić, neslužbeno doznajemo. Favorit ovih izbora sakupio je 211 glasova, a nakon njega najviše je ostvario makarski gradonačelnik Zoran Paunović (175). Sanja Major ostvarila je 36 glasova, Mrsić 32, a Kešer 14 glasova članova SDP-a.

19:10 Siniša Hajdaš Dončić ostvario je najveću potporu u zagrebačkom ogranku SDP-a na danas održanim unutarstranačkim izborima s 326 glasova podrške, neslužbeno doznaje Večernji list. Od 767 glasača, drugu najveću podršku ostvarila je Sanja Major - 126 glasova, a odmah ispod nje su Mirando Mrsić sa 115 glasova i Zoran Paunović sa 111 glasova. Mladen Kešer pak je ostvario potporu u Zagrebu od 89 glasova, dok je izlaznost bila 54 posto, doznajemo neslužbeno.

Ipak, još se čekaju rezultati ostalih županijskih organizacija SDP-a koji će tek donijeti potpunu sliku i iznijeti novog šefa SDP-a.

Po principu jedan član – jedan glas, oko 22.000 članova SDP-a imalo je pravo izabrati novog predsjednika, novo Predsjedništvo i novi Glavni odbor. Mjesecima ranije za favorita je proglašen aktualni potpredsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. On je kandidaturu istaknuo prvi i neko vrijeme nije u biti imao protukandidata. Na kraju je dobio njih četvero: potpredsjednicu Foruma žena Sanju Major, bivšeg ministra rada Miranda Mrsića, potpredsjednika koprivničko-križevačkog SDP-a Mladena Kešera te na kraju i gradonačelnika Makarske Zorana Paunovića, nakon što je za to dobio zeleno svjetlo od Statutarne komisije s obzirom na to da mu je nedostajalo 11 dana da ispuni uvjet o pet godina članstva u SDP-u, koji je prema SDP-ovim pravilima bio nužan za kandidaturu za predsjednika.

Većina sugovornika iz vrha SDP-a, tjednima prije samih izbora, prognozirala je sigurnu pobjedu Siniše Hajdaša Dončića. Jedino pitanje, prema upućenima s Iblerova trga, bilo je hoće li Hajdaš Dončić pobjedu odnijeti u prvom krugu izbora ili će se ipak održati i drugi krug idući tjedan. Tko bi se u tom drugom, eventualnom krugu našao pak s Hajdašem Dončićem od preostalih četvero kandidata za šefa, pitanje je na koje većina u SDP-u nije davala siguran odgovor. No, svi su više-manje suglasni da je izbornu kampanju daleko najbolje iskoristila Sanja Major. Ušla je u kampanju dovoljno rano da se dobro prezentira članovima i pri tome je najbolje iskoristila i medijski prostor koji joj se otvorio, prije svega na kritici predsjednika države Zorana Milanovića za kojega je Major tvrdila da se SDP mora od njega emancipirati. S jedne strane, takva joj je taktika dala šansu da "pokupi" sve one glasove SDP-ovaca koji nisu sretni Milanovićevim mandatom na Pantovčaku i činjenicom da mu je SDP dao potporu u utrci za reizbor. S druge strane, puno je onih koji su joj takvu kampanju i zamjerili pa će biti zanimljivo vidjeti kako će upravo ona proći na unutarstranačkim izborima u SDP-u.

Inače, unutarstranački izbori u SDP-u održani "posebni" su jer su prvi kod kojih bi mogla biti upitna njihova regularnost. Jedan od problema nastao je upravo kad je Statutarna komisija odlučila pustiti Paunovića u utrku, iako mu je nedostajalo 11 dana do pet godina članstva. Jer, nakon što je to pravilo "srušeno", kandidacijski je postupak za predsjednika stranke već bio zaključen pa je pitanje koliko je potencijalnih kandidata za šefa odustalo od kandidature, uvjereni da ne ispunjavaju sve uvjete napisane u pravilima.

Neki od kandidata za predsjednika poput Mladena Kešera i Miranda Mrsića čak su tražili i da se cijeli izborni proces zbog toga vrati na početak, ali se to na kraju nije dogodilo. Pritužbi je bilo i na račun aktualnog šefa Peđe Grbina, za kojega su neki kandidati za šefa tvrdili da sve radi kako bi se cijeli proces namjestio u korist Hajdaša Dončića, za kojega se pričalo da je obišao teren više puta i dogovorio potporu za svoju kandidaturu s većinom šefova županijskih organizacija SDP-a. Danima po društvenim mrežama i među članovima kruže i šalabahteri na kojima su imena navodnih budućih članova Predsjedništva SDP-a, a koje u novom vodstvo želi favorit za predsjednika. Da biraju svojom glavom, a ne uz pomoć šalabahtera poruka je koju je i danas s birališta uputio jedan od kandidata za novog lidera stranke Mirando Mrsić.

– To je zalog da će SDP biti drugačiji i da će SDP krenuti prema svojim izvornim socijaldemokratskim krugovima – poručio je danas ranije Mrsić i dodao kako je siguran da će drugog kruga biti te da će se u njemu suočiti upravo on s Hajdašem Dončićem i da će tada raščistiti "tko je bio u HDZ-u, tko je neoliberal, a tko izvorni socijaldemokrat". Izjavu je danas dao i favorit Hajdaš Dončić. On je pak kazao kako je SDP potreban Hrvatskoj i ponovio da želi da SDP bude prva, a ne druga politička stranka u Hrvatskoj.

– To znači da su nam potrebni svi članovi i članice, simpatizeri i građani koji žele progresivnu i dobru Hrvatsku – poručio je Hajdaš Dončić. Dodao je kako će u njegovu fokusu biti lijeve ekonomske politike, što, kazao je, uključuje dostupnost javnih usluga za sve, drugačiju poreznu politiku prema određenim segmentima u društvu.

SDP-ovci su, inače, na izbore izašli na 267 biračkih mjesta diljem Hrvatske. Osim novog, petog predsjednika, birali su i 17 članova novog Predsjedništva, za što se pak kandidiralo 37 članova stranke. U Glavni odbor SDP-ovci su danas birali 103 člana, za što se kandidiralo 206 SDP-ovaca.