Neočekivani problemi u Međimurju: Vinari raskinuli ugovor, upitna gradnja vidikovca

Vidikovac Goričko sviralo, turistička atrakcija koja je trebala osvanuti na Mađerkinom brijegu u Štrigovi u Međimurskoj županiji, došlo je pod znak pitanja na toj lokaciji jer su vlasnici zemljišta, dvojica uglednih vinogradara, odlučili raskinuti ugovor s Općinom!

Rajko Cmrečnjak i Bojan Štampar s Općinom Štrigovom su 30. travnja 2019. godine sklopili kupoprodajni ugovor za 1700 četvornih metara na lokaciji Mađerkin breg, za 33.900 eura. Prema tom ugovoru, isplata bi se trebala obaviti najkasnije do isteka godine dana, računajući od datuma sklapanja ugovora.

Razvoj kraja

– U najboljoj vjeri sklopili smo ugovor o kupoprodaji, dopustili smo kupcu Općini Štrigova upis prava vlasništva u zemljišne knjige odmah po sklapanju ugovora, iako je ugovoreno plaćanje u roku od godinu dana i s raskidnim uvjetom. Sve to učinili smo u želji da se zajedničkim snagama provedu projekti koji su i popraćeni posebnim priredbama kao što je Vincekov pohod, Urbanovo, Martinje i sl., a sve radi daljnje unapređenja i razvoja našeg međimurskog kraja. Međutim, nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji, kupac Općina Štrigovo nije apsolutno ništa učinila u pogledu ispunjenja svojih obveza. Jednostavno, upisom u zemljišne knjige, Općina je očito je došla do željenog zemljišta i nakon toga uopće joj nije stalo do zajedničke suradnje, a još manje do plaćanja ugovorene kupovine navode vinari, koji su zemljište prodali kako bi i sudjelovali u projektima Svjetskog centra pušipela s prezentacijom vinarstva, vinotekom, centrom izvrsnosti sommelijerstva i centra za posjetitelje Međimurske vinske ceste.

– Iskazujemo žaljenje zbog nastale situacije, no do toga je došlo isključivo zbog neizvršavanja ugovornih obveza – ističu. Načelnik Općine Štrigove Stanislav Rebernik (SDP) kaže da je ostao iznenađen i zatečen odlukom vinara.

– Nisu nazvali i rekli kakvi su im planovi ili poslali pisanu obavijest. Zvao sam ih prije dva tjedna telefonom da dogovorimo detalje isplate, hoće li to biti svakome posebno ili zajedno. Rečeno mi je da se ugovor preispituje, i tu je završilo. Zašto se nisu više javili i objasnili svoju odluku, nije mi jasno – kaže nam Rebernik.

Nije mu, veli, jasno ni zašto vinari spominju Svjetski centar pušipela kad je to drugi projekt, a ovo zemljište koje je Općina kupila namijenjeno je za vidikovac Goričko sviralo.

– Točno, morali smo u godinu dana isplatiti novac, od toga ne bježimo. No, znalo se da smo vezani uz natječaj, da je pandemija korone, i tek u listopadu smo doznali da smo prošli s projektom i da ćemo imati novac za izgradnju vidikovca. Što će nam zemljište, ako nemamo novac za izgradnju vidikovca? Vidjet ćemo koji će biti idući koraci – napominje načelnik koji se nada da će se stvar izgladiti.

Parter mađarski grad

Vidikovac, jedan od kapitalnih međimurskih turističkih projekata, prema idejnom rješenju arhitekata Bojana i Igora Perhoča iz tvrtke Urbia, trebao bi biti visok 21 metar. U listopadu je stigla potvrda da je vidikovac postao dio projekta Cycle Seeing Attracttour, vrijedan 1,4 milijuna eura, u kojem je partner jedan mađarski grad.