Nenad Periš komentirao informaciju da je Matej viđen u Münchenu, otkrio gdje se nalaze njegovi dokumenti

Splićanin Matej Periš nestao je prije 46 dana, a srpske službe i dalje provjeravaju svaki trag. Njegov otac Nenad zbog toga je još uvijek u Beogradu gdje je u stalnom kontaktu s nadležnima.

Prije nekoliko dana u medijima iz regije pojavila se informacija da je u Mü​nchenu viđen muškarac "isti kao Matej Periš", a to je opisala neimenovana manekenka iz Hrvatske. "Upravo sam se susrela s osobom koja izgleda isto kao on, tri puta u centru Mü​nchena", napisala je manekenka. Ona se u istoj objavi prethodno raspitala zna li netko koliko je Matej visok i potom opisala da je dečko kojeg je srela oko 183 centimetra, možda i viši.

"Da ne bude zabune, ukoliko je netko upućen neka mi javi u privatne poruke. Kako bih ja mogla kontaktirati nadležne organe", napisala je tada manekenka čiji identitet nije objavljen.

VIDEO Tehnički problemi koče istragu o nestanku Mateja Periša. Jurić: Nekoliko činjenica može ukazivati da je živ

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nenad Periš javio se za Slobodnu Dalmaciju i komentirao ovu informaciju koja za njegovu obitelj još uvijek nije službeno potvrđena ili odbačena kao neistinita.

– Jedino što mogu kazati je to da sam kontaktirao srbijansku policiju, koja je o svemu odmah izvijestila hrvatsku policiju, a oni su kontaktirali njemačku policiju. Još uvijek nemam nikakvog odgovora na tu informaciju iz Münchena. Jedino što mogu reći jest to da su Matejevi osobni dokumenti jednim dijelom kod kuće u Splitu (putovnica), a Matejeva osobna iskaznica je kod mene. Sve mi to daje sumnju da se radi o nekoj drugoj osobi koja podsjeća na Mateja, jer zaista ne znam kako bi Matej uspio doći iz Beograda u ​München bez osobnih dokumenata – pojasnio je Nenad. Dodao je da eventualne informacije o tome očekuje u ponedjeljak ili utorak, jer je sada vikend. Isto tako, Nenad Periš ne zna ništa o djevojci koja je Mateja "vidjela" u Münchenu.

– Zaista ne znam tko je ona i sve ovo što sam doznao o "slučaju München" doznao sam iz medija, kao i svi ostali. Što se same istrage u Srbiji tiče mogu reći da nema ništa nova, na istim smo pozicijama kao i prije tri dana, kada smo se posljednji puta čuli. Dao Bog da vam mogu javiti informaciju koja bi nam svima razgalila srca – zaključio je Nenad za Slovodnu Dalmaciju.