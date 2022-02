Javio se mladić koji je nakon mjesec dana pronađen u Beogradu: 'Nisam znao da me traže'

"Rekao sam svoju odluku, želio sam otići. Nisam nestao, javio sam se", rekao je o današnjem ispitivanju Aleksa Stanković (21), mladić iz Srbije koji je jučer pronađen u Beogradu nakon potrage od mjesec dana. Njegov nestanak majka Olivera prijavila je policiji u Kruševcu 28. prosinca 2021. godine.

"Isključio sam sve profile na društvenim mrežama i odlučio da život nastavim samostalno", kaže. Mladić je ispričao da je isključio telefon, da ne želi kontakt sa majkom i da uopće nije znao da ga traže.

Nikakve posebne motive niti razloge zbog kojih je otišao nije iznio, osim želje da živi svoj život. Vijesti, ističe, nije pratio, a internet je koristio zbog posla. Njegovo dovođenje u policijskom vozilu pod rotacijom i zanimanje medija ga je, kaže, zateklo.

"Šetao sam normalno u Beogradu, ulazio u trgovine, prije tri dana sam se cijepio protiv covida-19", rekao je, između ostalog, Aleksa za Novosti, dodajući da ima planove vezane za rad u Kanadi, kao i da je ponio putovnicu, kao i druge osobne dokumente.

Nakon prespavane noći u smještaju koji je osigurao Centar za socijalni rad Aleksa se jutros vratio u Beograd.

U razgovoru za Novu RS njegova majka Olivera kaže da ga nije vidjela jer ima koronu, ali jesu brat i sestra, koji su s njim i popričali.

"Punoljetna je osoba, nema nikakvo kazneno djelo, tako da ima pravo živjeti i sam ako hoće. U policiji je rekao da želi ostvariti svoje planove u Beogradu pa nastaviti u Kanadu. Nismo se čuli jer mu je telefon u Beogradu, ali očekujem da mi se ubrzo javi, kada stigne u stan. Najbitnije je da je on živ i zdrav", kazala je majka.

Na pitanje zbog čega se nije javljao iako su ga svi tražili, ona kaže da ne zna.

"Mi smo bili u super odnosima prije nego što je otišao. On je takav da se ne zna posvađati ili zamjeriti nešto, stvarno je sve bilo kako treba. Nitko nije ni mogao naslutiti da će on otići tako bez da se javi", rekla je majka Olivera, koja je neposredno nakon nestanka rekla da se Aleksa to jutro ponašao najnormalnije i da ništa nije dalo naslutiti da će otići.