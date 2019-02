Ježić svjedoči: 'Sanader mi je 2008. rekao da će primiti veliki novac...'

U Hrvatskoj svatko ima pravo na pošteno suđenje. Ja ga nemam jer Robert Ježić, koji mene tereti, je supočinitelj. Molim da sud ispita ima li on kakav dogovor s tužiteljstvom. Kazao je to Ivo Sanader u nastavku suđenja za aferu Ina MOL.

Rečenice je izgovorio malo prije no sto je Ježić sjeo na klupu za svjedoke. Na Sanaderov upit Vanja Marušić, ravnateljica USKOK-a, odgovorila je da nikakvog dogovora između USKOK-a i Ježića nema.

Sanaderu se zajedno s Zoltanom Tamasom Hernadijem sudi zbog optužbi za primanje 10 milijuna eura mita. Hernadiju se sudi u odsutnosti.

Ježić je kazao da Sanadera poznaje od kraja 2000. Sreli su se na nekom ručku koji je organizirao Mladen Barišić. U to vrijeme Ježić je bio zaposlenik švicarske tvrtke koja se bavila raznim poslovima. Sa Sanaderom se nakon upoznavanja sastajao na tjednoj bazi. Viđali su se u stranci i Vladi, a nalazili su se i kod Sanadera doma. Pričali su o stranci te nogometu. Govoreći o njihovom odnosu Ježić je kazao da su bili bliski, no da su više bili poznanici nego prijatelji.

- Krajem 2008. Sanader mi je prvi put spomenuo da će primiti neki veliki novac i pitao me je bi li se to moglo organizirati. U veljači 2009. kazao je da se radi o 10 milijuna eura od Mola. Rekao sam mu da ću provjeriti i kada sam se raspitao u svojoj tvrtki rekli su mi da bi se to moglo napraviti preko konzultantskih ugovora - kazao je Ježić.

