Među prvima ste najavili kandidaturu za predsjednika RH, zbog toga ste se razišli i s Mostom, no dojam je da vas nigdje nema?

Osnivali smo saborski Klub Nezavisne liste mladih, nacionalnu političku platformu, vodili puno razgovora, pa kandidatura trpi, ali uskoro ćemo donijeti konačnu odluku.

Ako se kandidirate, mislite li da možete skupiti potrebne potpise, puno je kandidata, bojite li se toga?

Kao nezavisni, ja sam za svaku kandidaturu dosad morao skupljati potpise, tako da imam to u nogama. No s obzirom na to da je 15-ak kandidata, a svaki mora prikupiti 10 tisuća potpisa, to znači da zajedno moramo skupiti više od 150 tisuća potpisa, što sigurno neće biti lako. Ne bojim se tog broja predsjedničkih kandidata, ali mislim da on zbunjuje birače, posebno kad znaju da nemaju svi šansu pobijediti, pogotovo mi “manji” kandidati, pa mislim da bi bilo pošteno da kandidati odmah kažu kojem bi kandidatu usmjerili potporu u drugom krugu. Ja još čekam da donesemo konačnu odluku o kandidaturi, vidim i poruke ostalih kandidata, pa ću sve odluke iznijeti u javnost. Ionako imam mali tim i nemam kapaciteta za kampanju dulju od dva mjeseca.

S kojim programom ćete u kampanju, budete li išli?

Predsjednik ima skromne ovlasti, prva je vanjska politika, koja je, vjerujem, i naša najbolnija točka. Sa svim susjedima imamo nategnute odnose, a kad gledamo našu poziciju u EU, kojoj smo mi vanjska granica, jasno je da nemamo koristi od tog velikog tržišta. Što se tiče ostalih tema, iako predsjednik nema te ovlasti, može iskoristiti svoju poziciju i utjecaj da stalno govori o pravim problemima Hrvatske, jer se pokazalo da kad predsjednik o tome javno govori, utječe na rejting Vlade. Premijer se sad ponaša računovodstveno pa mali pomak BDP-a predstavlja kao veliki uspjeh, a istodobno na terenu traje snažno iseljavanje što se posebice vidi u mojoj Slavoniji. Mislim da to građani već uvelike osjećaju i na vlastitoj koži.

