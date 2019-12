'Nema bojkota, jednostavno ćemo raditi samo puno radno vrijeme'

Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić komentirao je odluku Vrhovnog suda koji je odlučio kako liječnici imaju pravo na plaćene dodatke i kod obračunavanja prekovremenih sati rada.

– Presuda Vrhovnog suda velika je pobjeda prava, zakona i liječnika. Kolege koji su tužili, oni će dobiti novac ovisno o dinamici samih presuda. Također on ovisi od suda do suda, no bojim se da je iznos manji nego je rekao ministar i da iznos sigurno neće dosegnuti niti 800 milijuna kuna – rekao je Luetić za Dnevnik Nove TV.

Odgovorio je i na pitanje što s onima koji nisu tužili.

– Kolege koji nisu tužili, oni mogu čekati reakciju Ministarstva i Vlade, na način da im se ponudi vansudska nagodba ili ako to izostane isto krenuti putem tužbe. Nadam se da će Vlada i Ministarstvo spoznati važnost vansudske nagodbe. Imamo veliki broj liječnika koji nisu tužili, a zaradili je novac. Imamo i 2019. koja većinom nije utužena, a pogrešno je obračunata – rekao je.

Napominje kako bi bez prekovremenih sati došlo do kolapsa zdravstvenog sustava.

– Ne radi se o bojkotu, već se radi o usklađivanju rada liječnika sa zakonom. Hrvatski zakon propisuje 40 sati rada tjedno i osam sati tjedno mogućnost prekovremenog rada. To je ono što bi liječnici radili. Puno radno vrijeme. Nema nikakvog štrajka. Puno radno vrijeme i osam sati prekovremenog rada. Trenutno, koliko se radi prekovremeno, radi se o protuzakonitom radu. S toga je zakon koji tražimo nužnost kako bi se ozakonio ovakav rad – kazao je.

Upozorio je io na odlazak mladih liječnika.

– Velik je broj odlaska mladih liječnika iz Hrvatske bez i dana radnog staža u Hrvatskoj. Vidi se eksponencijalni rast. Od 2013. godine do 2019. godine. Zadnje dvije godine veliki broj mladih kolega napušta Hrvatsku, hrvatski zdravstveni sustav, bez da su uopće pokušali raditi u njemu – kaže Luetić.