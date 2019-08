'Predsjedništvo SFRJ nije branilo Hrvatskoj da se odcijepi, tražili smo rješenje za srpski problem'

Velike sile rasturile su Jugoslaviju jer su pomogle takvu politiku, jer je poslan čovjek koji će tu politiku provoditi, a velike sile će mu pomagati. Kome su oni dali oružje? Dali su Hrvatima i Slovencima. Tko je te zemlje podržao u rasturanju Jugoslavije na konferenciji u Hagu? Mi smo se tamo skupili da vidimo kako će se riješiti Jugoslovenski problem jer će izbiti rat – rekao je u intervjuu za Espreso Borisav Jović, nekadašnji predsjednik Predsjedništva SFRJ u razdoblju od 1990. do 1991.

Kazao je kako je tadašnji francuski predsjednik François Mitterrand Slobodanu Miloševiću rekao da im treba prijedlog za raspravu na konferenciji u Hagu, a vezanu uz situaciju u Jugoslaviji.

– Rekao mu je 'Mi smo mislili predložiti pravnu, stručnu komisiju koja će protumačiti ustav i dati vam rješenja. Ja ću predložiti našeg predsjednika Ustavne komisije da on predsjedava radom te komisije i da oni daju neki pametan prijedlog. Molim te da se složiš. Imaj veru u mene'. On je to rekao i slagao mu. Ta komisija je izašla i predložila rasturanje Jugoslavije, možda nije ni zasjedala. Uglavnom predložila je rasturanje Jugoslavije i onda su se tamo izjašnjavali tko prihvaća, a tko ne – kaže Borislav Jović, prenosi Kurir.

On u svojoj knjizi tvrdi da Srbi nisu bili ravnopravni s ostalim narodima u Jugoslaviji.

– Kao nacija su bili iscjepkani na više dijelova, a u tim drugim dijelovima bili su nacionalna manjina i nisu imali pravo na samoopredjeljenje. U Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni, Makedoniji, Crnoj Gori, svuda su oni bili u manjini. Kada se Jugoslavija raspala oni nisu imali pravo da odluče žele li ostati u Jugoslaviji. Druga stvar, Srbija je bila podijeljena Saveznim ustavom na tri dijela, što je neprirodno, jer je svaka republika trebala sama odrediti svoju organizaciju, sve su republike to mogle osim Srbije. To je bilo potrebno da bi moglo Srbiji da se nametne da Kosovo i Vojvodina glasaju protiv nje u Saveznoj Skupštini. U svojoj republici Srbija nije mogla intervenirati u pogledu zaštite prava naroda – tvrdi Jović.

Na pitanje kako je izgledalo kada je Veljko Kadijević tražio dozvolu da JNA izvrši državni udar odgovorio je:

– Bilo je tu čudnih stvari. Stvar je u tome da je po Ustavu armija odgovorna za ustavni poredak zemlje i teritorijalni integritet, a da je nastalo ustavno rušenje zemlje. U Hrvatskoj i Sloveniji su počeli rušiti državu svojim neki odlukama. Vojska je tražila da se poduzmu mjere koje bi ih onemogućile u to. Težilo se u cijeloj zemlji da se uvede višestranački sistem u cijeloj Jugoslaviji. Tražili smo da se održi sjednica Savezne skupštine na kojoj bi to izmijenili. Međutim Slovenci i Hrvati se nisu složili ni da se sazove ta sjednica. JNA je tražila intervenciju u Sloveniji, tada smo se sudarili i vidjeli da to po Ustavu ne može. ja sam tada bio predsjednik Predsjedništva SFRJ i rekao sam im: "Dajte konkretan prijedlog Predsjedništvu". Oni su mislili da zauzmu njihovu skupštinu, vladu, da ih uhite i to je to. Sutradan kada su došli kod nas, rekli su nam da su njihovi pravnici sve gledali i zaključili da ne mogu ništa raditi bez odluke Predsjedništva SFRJ, a da Predsjedništvo nema takve ovlasti. Na tome se završilo. Zatim su počele blokade vojarni u Hrvatskoj, počeli su se naoružavati, Srbi su se počeli tuči s njima, stvarati svoju republiku... JNA je vidjela da ne može ništa učiniti s Predsjedništvom, a odgovorna je. Kadijević je po mom mišljenju imao neku ideju da to vojska sama uradi, koja nije bila ostvariva. Da ne bi bilo baš da sami sve učine, Kadijević će predložiti predsjedništvu neke mjere.

Kazao je kako Predsjedništvo JNA nije branilo Hrvatskoj da se odcijepi, ali da su tražili da se prvo riješi srpsko pitanje.

– Mi i danas s Hrvatskom imamo problem granice na Dunavu, to nije mali problem, to je ogroman problem, to je ogroman problem. Zato smo inzistirali na tome da se prvo svi problemi između republika riješe pa da idemo u razilaženje i raspad Jugoslavije. To nije prihvaćeno i izazvao se rat u BiH i Hrvatskoj. To nije prihvatila haška konvencija – kaže Jović.