Ne spremajte kišobrane: Kiša i grmljavina i za vikend, dobre vijesti stižu idućeg tjedna

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te i dalje nestabilno, prognoza je za subotu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, češći i rasprostranjeniji u unutrašnjosti od sredine dana.

Vjetar većinom slab, na Jadranu poslijepodne umjeren zapadni i sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Meteorolog Drago Dragojlović prognozirao je za HTV kako će i tijekom ovog vikenda u unutrašnjosti često biti kiše i pljuskova s grmljavinom, dok ponegdje pljuskovi mogu biti i jače izraženi. Osim toga, najavio je i kako bi nas vrijeme moglo očekivati idućeg tjedna.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu tijekom subote će biti promjenjivo i nestabilno, a sredinom dana uz umjeren razvoj oblaka ponegdje će biti pljuskova i grmljavine. Temperatura između 24 i 26 Celzijeva stupnja bit će i u središnjim krajevima gdje će biti djelomično sunčano, dok će u poslijepodnevnim satima biti promjenjivo oblačno, ponegdje s pljuskovima i grmljavinom.

POVEZANI ČLANCI:

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenljivo oblačno povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a ponegdje pljuskovi mogu biti i jače izraženi. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. U Dalmaciji se također tijekom dana očekuje djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U njezinoj unutrašnjosti uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova, a ponegdje pljuskovi mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutranja temperatura od 13 do 16, uz obalu između 18 i 20, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 27.

Gotovo cijela Hrvatska, osim krajnjeg juga, ove je subote pod žutim Meteoalarmom i to zbog potencijalnoj grmljavinskog nevremena, a što se tiče idućeg tjedna, Dragojlović donosi dobre vijesti. ''U prvoj polovini idućeg tjedna stabilnije - djelomice ili pretežno sunčano, uglavnom suho i razmjerno toplo. Na Jadranu u prvoj polovini idućeg tjedna bit će obilje sunčana vremena s temperaturom uglavnom između 24 i 27 stupnjeva. Prije toga, za vikend, promjenljivo s kišom i pljuskovima. U ponedjeljak će puhati umjerena i jaka bura, koja će već u utorak oslabjeti'', prognozirao je Dragojlović.

>> VIDEO Kako se ponašati u susretu s divljim svinjama