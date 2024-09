Ne prepozna li se na vrijeme, od ove nasljedne bolesti svaki četvrti oboljeli umire prije 50. godine

Tradicionalna rekreativna utrka RUN4FH u povodu Svjetskog dana porodične hiperkolesterolemije održat će se u nedjelju, 22. rujna u zagrebačkom Maksimiru s početkom u 9 sati. Pod sloganom „trčimo 5 km za kolesterol ispod 5!“ cilj je utrke podići svijest javnosti o važnosti pravovremenog prepoznavanja porodične hiperkolesterolemije, nasljedne bolesti koju karakterizira povišena razina lipoproteina male gustoće, tzv. LDL ili „lošeg“ kolesterola već od rođenja. Ako se bolest na vrijeme ne prepozna i ne liječi, povišene razine „lošeg“ kolesterola mogu dovesti do bolesti srca i krvnih žila, ujedno i vodećih uzroka smrtnosti u Hrvatskoj i u svijetu.

- I ove godine simbolično trčimo 5 kilometara za kolesterol niži od 5 mmol/L jer je to preporučena vrijednost ukupnog kolesterola. Bolesnici s porodičnom hiperkolesterolemijom imaju više vrijednosti kolesterola još od rođenja, a budući da povišeni kolesterol često nema simptome, u velikom su riziku za prijevremeni srčani i moždani udar. Upravo je zato važno potaknuti svijest o redovitim kontrolama, a u slučaju otkrivanja povišenog kolesterola, i promjeni načina života, uravnoteženoj prehrani te redovitoj tjelovježbi - poručuje prof. dr. sc. Ivan Pećin, endokrinolog i dijabetolog Zavoda za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb te suvoditelj Referentnog centra za rijetke i metaboličke bolesti Ministarstva zdravstva. Na utrku se do sada prijavilo već više od 100 sudionika.

Foto: RUN4H utrka

Procjenjuje se da u Hrvatskoj od porodične hiperkolesterolemije boluje 15.000 osoba, a iako bolest nije rijetka, te se danas, uz zdrave životne navike može uspješno liječiti dostupnim lijekovima, svjesnost o ozbiljnim prijetnjama koje dislipidemije predstavljaju za zdravlje i dalje je veoma niska. Oboljeli od porodične hiperkolesterolemije su u 20 puta većem riziku od kardiovaskularnih bolesti nego ostatak populacije. Čak svaki četvrti oboljeli, kojem bolest nije prepoznata niti adekvatno liječena, umire od nekog koronarnog događaja, kao što su srčani ili moždani udar, prije 50. godine, naglašavaju organizatori RUN4FH 24 - Hrvatska udruga oboljelih od dislipidemija, Hrvatsko društvo za aterosklerozu Hrvatskog liječničkog zbora, Run Croatia i FH Europe Foundation, europska udruga bolesnika s dislipidemijama.

Prošle je godine napravljen i vrijedan iskorak u prevenciji kardiovaskularnih bolesti, provedbom projekta probira na povišene vrijednosti ukupnog kolesterola prilikom obaveznog sistematskog pregleda djece pri upisu u prvi razred osnovne škole. Hrvatska je tako postala jedna od prvih zemalja koje su uvele probir koji na vrijeme razotkriva povišeni kardiovaskularni rizik za djecu, ali i njihove najbliže srodnike. Osim za djecu, ovakva vrsta preventivnog pregleda je važna i za druge članove obitelji, jer ako se kod predškolca utvrdi porodična hiperkolesterolemija, liječnik će na pretrage uputiti i članove njegove obitelji.

Registracija trkača započinje u 7:30 i traje do 8:45, u paviljonu iza restorana Maksimir, a RUN4FH 24 ukupne duljine pet kilometara počinje u 9 sati, nakon čega slijedi After Run Party i proglašenje pobjednika uz dobru glazbu i zabavu. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti do 18. rujna na utrka.com, a startnina iznosi 15 eura, prilikom čega se dobiva i pripadajući startni paket. Sav novac od startnine bit će uplaćen Hrvatskoj udruzi oboljelih od dislipidemija, poručili su organizatori.

