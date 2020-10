Stanodavka: 'Filip je rekao: nisam znao što ću, bilo je – ili ja ili oni'

Danas je na Županijskom sudu u Splitu održano drugo ročište ovog tjedna u slučaju Zavadlav. Podsjetimo, Zavadlav je optužen za trostruko ubojstvo u siječnju ove godine kada je s više desetaka hitaca iz automatske puške kalašnjikov u splitskom Varošu ubio Juricu Torlaka, Marina Bobana i Marina Ožića Paića.

Danas je kao svjedok pozvana Filipova stanodavka koja je i ranije istupala u medijima. Pozvan je i socijalni radnik koji je nagovorio Filipa da se preda.

Socijalni radnik rekao je kako je Filip u razdoblju od nekoliko godina bio suradljiv i pristojan. Brat Stanislav nije htio surađivati. Filip se žalio kako je kod kuće loše, kako ne spava, dolazi puno ljudi, buče i galame. Socijalni radnik opisao je i kako je izgledao stan u kojem je obitelj živjela – vrata su bila razbijena, bilo je rupa po zidovima, pišu 24sata.

VIDEO: Pogledajte što je Filipov otac Ante jučer rekao na sudu

Socijalni radnik rekao je kako je potaknuo Filipa da nađe posao i, kada je uspio, Filip je bio ponosan. Bio je to sezonski posao na brodu.

Ispričao je i za incident u centru grada kada su ga napala dvojica mladića. Rekao je da su dvojica bila na motoru. Ispričao je i kako mu se Filip povjerio da ima djevojku. Dok mu je pokazivao fotografije svoje djevojke, slučajno mu je pokazao i fotografiju puške. Kada ga je socijalni radnik pitao o čemu je riječ, Filip mu je rekao da se radi o staroj fotografiji.

Ispričao je i što se događalo 11. siječnja. Zvale su ga dvije djevojke iz automobila u kojem je bio i Filip. On je tražio da mu daju Filipa na telefon, Filip je bio uznemiren i urlao je na telefon. Socijalni radnik ga je pokušavao smiriti i smatrao je da je uspio, no to nije bilo tako. Kasnije je vidio snimku mladića koji hoda po gradu s puškom, a rekao je kako je po hodu pretpostavio da bi to mogao biti Filip.

Kasnije ga je nazvao Filipov otac Ante i inzistirao da dođe k njima. On nije mogao isti trenutak doći i sugerirao je da Filip posjeti psihijatra. No, otac je nastavio inzistirati i na kraju su se našli u kafiću u kojem je Filip kasnije i uhićen.

Svjedočila je i stanodavka koja je rekla da je Filip u njezinu stanu bio godinu dana, da je bio uredan i krasan dečko. Trudio se nešto postići, ali negdje oko Božića primijetila je da je Filip uznemiren, a vidjela ga je dan prije samog incidenta. Bio je uznemiren.

Ispričala je kako Filip nije pušio, pio i nije se drogirao. Imao je averziju prema tome. U nekoliko navrata požalio joj se da ne može spavati, a na kraju joj je samo rekao:

– Oprosti, nisam znao što ću, bilo je – ili ja ili oni.

Odvjetnik Filipa Zavadlava Branko Šerić rekao je da mu je teško govoriti što ide u prilog, a što ne.

– U prilog ide psihijatrijsko vještačenje. Ovo su sitne "slike" prema kojima vještaci mogu ocijeniti Filipovo duševno zdravlje – rekao je. Iako je Filipu bila propisana terapija, Šerić je rekao kako je on nije uzimao pravilno te poručio da se treba utvrditi što se događa čovjeku od nespavanja.

U petak će na sudu svjedočiti vještaci.

VIDEO: Pogledajte što je Filipov brat Stanislav rekao jučer na sudu

A u srijedu je svjedočilo četvero ljudi, otac Ante i brat Stanislav nisu htjeli svjedočiti.

Filipovi prijatelji redom su tvrdili kako je on odličan momak koji je uvijek pomagao drugima, davao savjete, a zanimljivo je i to da ih je malo trebalo podsjetiti na relativno nedavnu prošlost. Vjerojatno nisu bili sigurni hoće li “naštetiti” Filipu, pa su uglavnom birali izjave “ne sjećam se”. No takvo nešto nije dopustio Žarko Štrbac, tužitelj koji vodi slučaj.

Posebno je inzistirao kod svjedoka Marka A., koji je prvo kazao da mu Filip nikad nije spominjao oružje. A idućih nekoliko minuta zamjenik županijskog državnog odvjetnika ispitivao je svjedoka pa se ovaj “sjetio” da su zapravo zajedno išli pucati iz kalašnjikova?!