Nasilni načelnik premlatio vlasnicu kafića pa bio na dodjeli sredstava za žene: 'Neću dati ostavku'

Načelnik Općine Severin Žarko Žgela, kojega su nadzorne kamere početkom srpnja snimile kako mlati vlasnicu kafića, poručio je kako ne planira dati ostavku. Osim toga, par tjedana nakon što je došlo do incidenta Žgela je prisustvovao i dodjeli sredstava za zapošljavanje žena.

- Zašto bi ja dao ostavku? Ona je mene udarila, nisam ja nju! Onda sam kasnije ja nju - poručio je Žgela novinarima RTL Direkta. Inače, zbog incidenta je protiv njega podignuta i optužnica.

>> VIDEO Pijan mlatio ženu ispred kafića: Nasilnog načelnika pustili na slobodu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Činjenicom da je Žgela nakon svega i prisustvovao dodjeli sredstava koje su namijenjene ženama zgrozila je i pretučenu vlasnicu koja se nalazi na bolovanju zbog pretrpljenih ozljeda.

- Normalno da me vrijeđa, to nije normalno. Mislim kud je otišla naša država, on je još i dalje na tom mjestu. Mislim to mi nije jasno. I dodjeljuje nagrade. I to ženama - poručila je vlasnica Iva Milka Kramarić, dodajući kako je na društvenim mrežama vrijeđaju prijatelji načelnika koji su sudjelovali u napadu.

POVEZANI ČLANCI:

- 1.9. bi trebala ovdje početi raditi, ne znam kako ću. Prva smjena još nekako, ali bojim se navečer sama ostati tu. Dosta je mračno i jednostavno parking je velik i strah me - zaključila je vlasnica.