HDZ-ov načelnik općine Severin tukao vlasnicu kafića

Vlasnica kafića u Bjelovar, Iva Milka Kramarić optužila je HDZ-ovog načelnika općine Severin Žarka Žgelu da ju je išamarao i nekoliko puta udario šakom u potiljak! Kako tvrdi vlasnica kafića, HDZ-ov načelnik Žgela čest je gost njezina kafića, a nasrnuo je na nju nakon što ju je zvala konobarica iz kafića koja joj je rekla da joj je Žgela zavrnuo ruku. Kad je došla, rekla je svima da zatvara lokal.

U tom trenutku, kako tvrdi, tri gosta stala su u njezinu obranu i prepirali su se sa Žgelom i njegovim prijateljima.

- Žgela je primio nekoga za majicu, rekla sam mu da bi trebao biti uzor jer je načelnik općine i da ću ga dati u novine. Tad me primio za vrat, udaljila sam se, a on me počeo udarati. Najmanje pet, šest puta me udario otvorenim dlanom po licu, a poslije još dva ili tri puta šakom u potiljak - rekla je Kramarić za 24 sata. Sve su to snimile nadzorne kamera. Policija je privela Žgelu i pustila ga da se brani sa slobode.

Dežurni sudac Prekršajnog odjela bjelovarskog Općinskog suda pustio je Žarka Žgelu i dvojicu muškaraca koji su prijavljeni za narušavanje javnog reda i mira!?

Sud im je odredio mjere opreza zabrane približavanja i posjećivanja ugostiteljskog objekta i zabranu približavanja s pet osoba. No moguće je da Žgela bude i kažnjeno gonjen jer je ovaj slučaj preuzelo i državno odvjetništvo. On je pak nakon ovog skandala na vlastiti zahtjev istupio iz HDZ-a.

VIDEO Pijan mlatio ženu ispred kafića: Nasilnog načelnika pustili na slobodu