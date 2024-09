Naoružan nožem došao do kioska pa zaprijetio: Daj mi cigarete i kave!

Iza rešetaka je završio 45-godišnjak koji se sumnjiči za pokušaj razbojstva zbog čega je ispitan na ŽDO Varaždin te je protiv njega pokrenuta istraga. Sumnjiči ga se da je 27. kolovoza u 5.10 došao do kioska na željezničkom kolodvoru u Varaždinu. Imao je nož, kojim je zaprijetio djelatnici. - Daj mi kavu i cigarete inače....! - zaprijetio joj je.

No zaposlenica se uspjela zaključati u kiosk, pa je na koncu 45-godišnjak ostao i bez kave i bez cigareta do kojih je he htio doći prijeteći nožem. Uskoro je nađen i uhićen, a nakon što je ispitan sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu odredila mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Iza rešetaka je završio i 33-godišnjak koji se sumnjiči za četiri razbojstva zbog čega je ispitan na ŽDO Zagreb nakon čega je protiv njega pokrenuta istraga. Sumnjiči ga se da je tijekom srpnja i kolovoza 2024. na području Zagreba, ulazio u trgovine, ljekarne i benzinske postaje. Nakon što bi ušao oštrim predmetom bi zaprijetio zaposlenicima, tražeći da mu daju novac. Uplašeni zaposlenici su mu predavali novac iz blagajne, a ako mu zaposlenici novac nisu htjeli dati, sam bi ga uzeo. Nakon toga bi pobjegao, a tereti se da je ukupno odnio oko 3000 eura. Nakon što je ispitan na tužiteljstvu, doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu koji im je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.