Nano Energies postao prvi certificirani agregator za pružanje usluge sekundarne regulacije (aFRR) u Hrvatskoj

Tvrtka Nano Energies u potpunosti je zadovoljila certifikacijsku provjeru koju je za aFRR rezervu snage proveo Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS). Tako je postala prvi neovisni agregator koji pruža uslugu sekundarne regulacije u Hrvatskoj.

“Dobivanjem certifikata pokazali smo kako naš sustav može uspješno agregirati niz manjih jedinica i istovremeno zadovoljavati HOPS-ove zahtjeve kada je riječ o aFRR rezervi snage, ključnoj komponenti sekundarne regulacije frekvencije u elektroenergetskom sustavu. Riječ je o značajnoj prekretnici za tvrtku i hrvatski energetski sustav jer dodatno osnažuje stabilnost i pouzdanost elektroenergetske mreže”, istaknuo je Dominik Maričević, country manager tvrtke Nano Energies za Hrvatsku.

Što je aFRR usluga?

Ponovna uspostava frekvencije s automatskom aktivacijom, poznata i kao aFRR rezerva snage, vrsta je rezerve čija je svrha očuvanje stabilnosti i pouzdanosti elektroenergetske mreže. Za razliku od rezerve za ponovnu uspostavu frekvencije ručnom aktivacijom (mFRR), koju dispečeri mogu ručno aktivirati, aFRR rezerva snage aktivira se automatski nakon poremećaja u mreži do kojih dolazi zbog razlike između proizvodnje i potrošnje u elektroenergetskom sustavu. Uzrok takvih poremećaja sve je veća integracija obnovljivih izvora na mrežu, ali to su i sve češća nevremena kojima svjedočimo, ispad proizvodnih jedinica ili velikih potrošača. Svrha aFRR usluge jest brza ponovna uspostava mrežne frekvencije na njezinu uobičajenu razinu nakon nekog poremećaja. Frekvencija mreže ključni je pokazatelj stabilnosti sustava. Iznimno je važno da se njezina vrijednost održava unutar određenog raspona (50 Hz) kako bi mreža funkcionirala na siguran i pouzdan način. Bilo kakvo odstupanje frekvencije od spomenutog raspona može dovesti do problema ili ispada u elektroenergetskom sustavu.

Kako bi se ponovno uspostavila frekvencija mreže, aFRR usluga objedinjuje energetsku imovinu koja može vrlo brzo povećati ili smanjiti svoju proizvodnju ili potrošnju električne energije. Ti se resursi drže u rezervi i automatski reagiraju na potrebe mreže u vrlo kratkom roku, a jednom kada se frekvencija ponovno uspostavi, automatski se deaktiviraju i vraćaju na redovni način rada.

Veća otpornost mreže i niži troškovi za sve

Usvajanjem aFRR rezerve snage hrvatska mreža postala je usklađena sa širom europskom mrežom čije djelovanje udovoljava strogim zahtjevima regulacije frekvencije. Takva usklađenost unapređuje suradnju i sinkronizaciju mreže sa susjednim zemljama te doprinosi stvaranju otpornijeg i međusobno povezanijeg paneuropskog elektroenergetskog tržišta.

Osim navedenog, liberalizacija tržišta sekundarne regulacije povećat će tržišnu likvidnost i učinkovitost za potrebe HOPS-a. Otvaranjem tržišta za nove sudionike trošak održavanja ravnoteže mreže rezultirat će nižim iznosima na računima za potrošnju energije za sve – HOPS, tvrtke i kućanstva. Osim toga, omogućit će se dostupnost većeg izbora tehnologija (za razliku od trenutnog prekomjernog oslanjanja na hidroenergiju), što će u konačnici povećati otpornost sustava u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta kao što su poplave ili suše.