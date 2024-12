Nakon svađe oko parkinga napao zaštitara bolnice, a na stranog radnika pale metalne cijevi

Mladić (20) sumnjiči se za nanošenje teške ozljede 58-godišnjaku, priopćila je zagrebačka policija. Riječ je o događaju koji se zbio 5. prosinca ujutro u prostorijama Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević gdje je 20-godišnjak prvo verbalno, a zatim i fizički napao 58-godišnjaka, koji je, kako kaže policija, bio zadužen za regulaciju ulaska i izlaska vozila u krug te ustanove. Verbalni sukob je počeo zbog parkinga, a nakon toga je 20-godišnjak s verbalnog nasilja prešao na fizičko. Napao je 58-godišnjaka i teško ga ozlijedio.

Ozlijeđenome je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava dok je osumnjičeni 20-godišnjak uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Vjerojatno mu slijedi i dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu.

Teže je ozlijeđen i 29-godišnji strani državljanin, no u njegovom slučaju radi se o nesreći na radu. On je 5. prosinca u 13.20 u krugu poduzeća na području Peščenice pokušao rukama uhvatiti metalne cijevi koje su pale s radnog stroja. No nije mu uspjelo, pa su cijevi pale na njega, a on je pao na tlo i ozlijedio se. Liječnička mu je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Merkur gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Osim policije, očevid obavlja i Državni inspektorat.