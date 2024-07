Nakon što su ga pokušali ubiti, Čubelić je stavljen pod tajni nadzor. Snimljen je kako govori odvjetniku: 'Mali je pao s pola kile!'

Josip Čubelić Čubi (37), stari poznanik policije i pravosuđa, čiji je pokušaj ubojstva u travnju 2023. u Splitu, izazvao tektonski poremećaj na splitskoj kriminalnoj sceni, što je u konačnici rezultiralo i uhićenjem do tada vrlo samozatajnog Nenada Petraka, optužen je za zloporabu droge. Optužnicu protiv Čubelića, podigao je USKOK, a osim njega još su optuženi Vinko Živanović (24) i Ivica Ković (38). USKOK ih tereti da su drogi nabavljali i preprodavali u sklopu zločinačkog udruženja, koje je otkriveno nakon što je Čubelić u travnju 2023. propucan na Skalicama.

Za pokušaj njegovog ubojstva kasnije su osumnjičeni Petrak koji je do tada bio poprilično samozatajan, no kasnije se ispostavio da je jedan od navodnih narko bossova Balkanskog kartela. Tako barem tvrde MUP i Europol, a Petrak ja lani uhićen u Istanbulu u akciji Kartel 2 te izručen Hrvatskoj. Od tada je u istražnom zatvoru, a USKOK je pokrenuo istragu protiv njega koja je u nekoliko navrata proširivana zbog sumnje da je organizirao zločinačko udruženje u sklopu kojeg su krijumčarene veće količine droge. USKOK je preuzeo i istragu pokušaja Čubelićeva ubojstva, za što se osim Petraka još sumnjiče i Ante Varnica i Jerko Radić. Uglavnom, nakon što je u travnju 2023. ranjen, Čubelić je stavljen pod tajni policijski nadzor, i u nekom trenutku tog tajnog nadzora, snimljen je njegov razgovor s odvjetnikom. - Dogodilo s.... Mali je pao s pola kile, pa ti to preuzmi - daje Čubelić upute odvjetniku.

Dao mu je upute no i ne punomoć za zastupanje, što je USKOK iskoristio za pokretanje izvida jer Čubelićev razgovor s odvjetnikom, bez punomoći za zastupanje, nije bio privilegiran ni zaštićen. U svakom slučaju pokrenuti izvidi doveli su do pokretanja istrage, a zatim i optužnice kojom USKOK Čubelića i ostale tereti da su od 6. travnja 2021. do 25. svibnja 2023. s još najmanje tri nepoznate osobe kontinuirano nabavljali i preprodavali kokain. U svom "poslu" koristili su se kriptiranim telefonima, odnosno komunicirali su preko SKY aplikacije.

USKOK Čubelića tereti da je sa za sada nepoznatom osobom dogovorio kontinuiranu nabavu kokaina, nakon čega je naložio Koviću da dogovori nabave od po 500 grama kokaina. Po drogu je išao vozač, nakon čega je droga dostavljana u stan koji je u Podstrani iznajmljen na Živanovićevo ime. Tamo se droga miješala s raznim punilima kako bi joj se povećala masa, nakon čega se dijelila u manje paketiće i preprodavala. USKOK navodi da su te paketiće preprodavala sva trojica optuženika te da su u inkriminiranom vremenu nabavili najmanje kilogram kokaina velike čistoće kojem su povećali masu s najmanje 900 grama punila. Tako prerađeni kokain su prodali većem broju osoba, pri čemu su, navodi USKOK, zaradili najmanje 201.738 eura. USKOK navodi i da su optuženici pribavili i još najmanje 500 grama visoke čistoće, no nisu ga uspjeli preprodati jer su uhićeni, a droga je u svibnju 2023. kod Živanovića našla i oduzela drogu.

Ković je u bijegu, a za drugu dvojicu USKOK u optužnici traži produljenje istražnog zatvora u kojem su od uhićenja. Zbog sigurnosnih razloga Čubelić nije u istražnom zatvoru u Splitu već u Zadru, no u svibnju 2024. ga je napao i oštrim predmetom ozlijedio drugi pritvorenik.