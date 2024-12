Nakon objava o nestašici važnog lijeka, javili su nam se iz ljekarne, evo što kažu o zalihama

Belupo je prijavio nestašicu antibiotika Klavobel BID 875 mg/125 mg, filmom obložene tablete djelatnih tvari amoksicilin trihidrat i kalijev klavulanat lijeka i to do 15. siječnja 2025. godine. Pliva je za drugu polovicu studenog HALMED-u prijavila privremeni prekid opskrbe Klavocinom bid 875 mg + 125 mg filmom obloženih tableta. Međutim, drugih antibiotika koji ih zamjenjuju u hrvatskim ljekarnama ima, potvrdili su nam u HALMED-u i u ljekarnama.

- Bolesnici ne trebaju brinuti, imamo paralela koliko treba. Klavocina trenutačno nema, ali ljekarne imaju dovoljno raznih paralela, Klavaxa, Augmentina, Klavophara. Trenutačno je defektura Klavobela, ali ljekarne imaju zaliha i tog lijeka. Stvarno nema mjesta panici - kažu nam u Gradskoj ljekarni Zagreb.

Mediji su danas objavili i vijest o nestašici još jednog oblika Plivinog Klavocina, tableta topljivih u ustima. Međutim, Pliva je o tome izvijestila još u rujnu. Riječ je o najmanje korištenom obliku tableta topljivih u ustima, koje nisu zaživjele u upotrebi i koje, kažu nam u ljekarnama, nitko ne traži. - PLIVA Hrvatska d.o.o. je sukladno regulatornim obavezama obavijestila Hrvatsku agenciju za lijekove i medicinske proizvode o privremenoj nestašici lijeka Klavocin DT 875 mg/125 mg tablete za oralnu suspenziju/raspadljive tablete za usta 10. rujna 2024. Važno je napomenuti kako se radi o proizvodu koji čini neznatan dio, svega 1% od svih korištenih lijekova Klavocin Ili 0,5% tržišta ove molekule.

Naime, Klavocin obuhvaća više lijekova koji se primjenjuju za liječenje infektivnih bolesti. Djelatna tvar u tim lijekovima je kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline. Postoje različiti farmaceutski oblici Klavocina poput otopina za injekciju/infuziju, praška za oralnu suspenziju, filmom obloženih tableta ili tableta za oralnu suspenziju/raspadljivih tableta za usta. Razlog za nestašicu ovog oblika lijeka povezan je s problemima u proizvodnim kapacitetima i opskrbnom lancu kod dobavljača sirovina.

VEZANI ČLANCI:

- Ostali oblici lijekova s brand imenom Klavocin dostupni su na tržištu te bolesnici mogu bez problema doći do njima prepisane terapije - u rujnu su obavijestili iz Plive. Europska agencija za lijekove (EMA) na sastanku prije desetak dana izvijestila je kako je situacija s opskrbom antibiotika za liječenje respiratornih infekcija (koji sadrže amoksicilin, kao i amoksicilin s klavulonskom kiselinom) na europskom tržištu sada stabilna, da ih ima u dovoljnim količinama, ali da može doći do povremenih i lokalnih nestašica. Svaki put treba naglasiti da antibiotici ne pomažu kod virusnih oboljenja i da uzimanje antibiotika na svoju ruku i bez liječničke upute ne samo da je beskorisno za trenutačnu virozu ili gripu, nego je dugoročno štetno jer na taj način jača se antimikrobna rezistencija (AMR) odnosno otpornost bakterija na antibiotike, koji onda neće djelovati ni onda kada bi to trebali.

>>FOTO Štrajk zdravstvenih radnika diljem Hrvatske>>