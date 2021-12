Nakon nekoliko sezona Bulj više nije prvi: S trona ga skinula Mrak Taritaš

Obveze gradonačelnika Sinja skinule su Miru Bulja (Most) s prvog mjesta po broju javljanja u Hrvatskom saboru, mjesta koje je čvrsto držao nekoliko sezona, a na vrh je iskočila Anka Mrak Taritaš (Glas).

Saborska statistika za razdoblje od sredine rujna do 2. prosinca pokazuje da se za riječ najviše puta (228) javila Mrak Taritaš, a Bulj se javio samo 71 put, nedovoljno da bi ušao u "klub 100" - društvo zastupnika koji su imali sto i više javljanja, u kojem je devet zastupnika i zastupnica.

Ipak, Mostovci mogu biti zadovoljni, među tih devet troje je njihovih zastupnika, Marija Selak Raspudić, Nikola Grmoja i Marin Miletić. Drugo je mjesto s 204 javljanja pripalo je Selak Raspudić, a treće sa 175 javljanja Daliji Orešković (Centar).

Slijede zastupnica Radničke fronte Katarina Peović (165), pa Željko Pavić iz Kluba socijaldemokrata (138), Grmoja (121), HDZ-ov Josip Borić (114), SDP-ova Andreja Marić (111) i Miletić sa 104 javljanja.

Svoju aktivnost zastupnici su i ove jeseni najčešće prakticirali preko replika i odgovora na njih. Od gotovo 4600 različitih javljanja, oko 60 posto čine upravo replike i odgovori na replike (2 640).

Pojedinačnih rasprava manje je od 400, onih u ime kluba 1024.

Deset zastupnika, pokazuje statistika, ove se jeseni ni jednom nije javilo za riječ, to su HDZ-ovi Vinko Zulim, Josip Šarić, Darko Sobota, Mato Čičak, Mato Franković, Marijana Balić i Ivan Budalić, SDP-ov Stjepan Kovač, Goran Dodig (HDS) i nezavisni Vinko Grgić. Ta statistika nije konačna, obuhvatila je razdoblje do 2. prosinca, a Sabor zasjeda do 15. prosinca, što otvara mogućnost da se pojedini brojevi promijene.