Zekanović nakon istupa: Nije lako izaći iz ormara. Javljaju mi se ljudi, neću zbog ovog izgubiti birače

Nije lako izaći iz ormara - komentirao je Hrvoje Zekanović u RTL Direktu svoj današnji istup u sabornici kada je javno kritizirao svoje kolege s desnog političkog spektra.

- Zbog vas i vašeg stava, i umanjivanja važnosti cijepljenja, ljudi završavaju na respiratoru, sramite se. To ne smije biti u fusnoti, to mora biti primarno. Svi se mi volimo nazivati kršćanima, ali zanima me, svi koji obilaze klanjanja, molitvene zajednice, hoće li oni ispovjediti zašto netko na respiratoru pati, zašto je netko ostao bez djeda, oca, kćeri. A ostali su jer su vjerovali Facebooku, Telegramu, a ne zdravom razumu - kazao je danas ranije, a kasnije i objasnio razlog.

- Ja ne mogu pobjeći od svog temperamenta, on je takav. U virtualnom prostoru postoje mnogi koji taj prostor koriste na neadekvatan način - kazao je.

Ljudi mu se javljaju, govori, a ovime su i on i stranka otvorili prostor gdje će ih ljudi prepoznati.

- Moje kolege iz istog dijela političkog spektra i stranke, imaju stavove koji nisu u svemu identični s mojim stavom, ja nisam vidio razloga zašto bih ja tu šutio - smatra Zekanović.

