Nakon hodočašća djevojčice u Međugorje dogodila se čuda

Nakon tragične nesreće u kojoj je zadobila velika oštećenja na mozgu, obitelj malene Audrey odvela ju je u Međugorje gdje se, kako tvrde, dogodilo čudo koje je promijenilo njihove živote.

Audrey Santo najmlađe je dijete američkog para Santo, Linde i Stevea. Kad je imala samo tri godine, 9. kolovoza 1987., djevojčica se igrala sa svojim četverogodišnjim bratom Stefanom. Međutim, dječak se sâm vratio kući pa je majka Linda krenula u potragu za djevojčicom s 12-godišnjim sinom Mattom. Našli su je potrbuške u bazenu, odakle ju je izvukao njezin stariji brat. Iako su je odmah odveli u bolnicu, Audrey kojoj su nadjenuli nadimak Little (Malena) bila je u komi tri mjeseca.

Liječnici su predložili roditeljima da Audrey smjeste u neku ustanovu gdje bi se o njoj mogli brinuti 24 sata na dan, no cijela obitelj složila se u odluci da se mala Audrey vrati s njima kući. Otac Steve nije se mogao nositi s problemima te je napustio obitelj samo nekoliko tjedana nakon nesreće. Vratio se nekoliko godina kasnije, no vrlo brzo ponovno ih je napustio.

Djevojčici koja je bila u teškom zdravstvenom stanju i mogla je micati samo prstima bila je potrebna stalna medicinska skrb. Osim članova njezine obitelji, za nju se brinuo i cijeli tim medicinskih sestara čiji je angažman omogućila Komisija za slijepe iz Massachusettsa, piše medjugorje-info.com

Obitelj je otpočetka tvrdila da se malena nalazila u stanju zvanom akinetički mutizam, čiji su simptomi nemogućnost govora i izvođenja pokreta na zapovijed iako je bolesnik potpuno budan. Međutim, dječji neurolog Edward Kaye, koji je o njoj brinuo osam godina od nesreće, tvrdi kako je njezino stanje bilo mnogo lošije.

Putovanje u Međugorje

Nakon što je obitelj Santo čula za Međugorje, odlučila ju je odvesti onamo u nadi da će djevojčica ozdraviti.

Bio je to težak i skup put s nepokretnom četverogodišnjom djevojčicom, no majka Linda oduvijek je bila snažna žena i čvrsto je vjerovala da bi Kraljica Mira mogla ozdraviti Audrey. Imala je toliku vjeru da je sa sobom ponijela i cipelice koje bi nosila djevojčica u slučaju da ponovno prohoda.

Prema riječima Linde Santo, djevojčica je bila svjesna da je u Međugorju jer ju je vidjela kako potvrdno klima s glavom. Linda je u svome srcu osjećala da Audrey na neki način izravno komunicira s Djevicom Marijom. Međutim, Audrey je doživjela srčani udar, a strah da će curica umrijeti bio je toliki da su se bojali najgorega. Vratili su se u SAD potpuno iscrpljeni, no vjera u čudo nije napuštala Lindu.

Iako malena Audrey nije fizički ozdravila, dogodile su se stvari koje su jednostavno neobjašnjive, a povezane su s Audrey. Naime, najmanje tri Audreyne medicinske sestre preobratile su se na katoličanstvo nakon što su skrbile o njoj. Mnogi koji su bili u njezinoj blizini osjetili su da ih je dotaknuo sam Bog. Malena Audrey bila je spojena na respirator, no ipak je uspjela zaustaviti protok hrane do svog želuca, što se čini nemogućim, no činila je to svaki put kad je htjela postiti. Zanimljivo je što je od datuma svoje prve pričesti uvijek uspijevala progutati hostiju koju je primala svaki dan.

Mjesni biskup dopustio je da se u njezinu sobu postavi svetohranište s Presvetim oltarskim sakramentom. Audrey se Blažena Djevica Marija ukazala više puta te je imala, prema tvrdnjama njezinih najbližih, čudesna mistična iskustva po Svetoj pričesti.

Naime, tri puta iz posvećene hostije, uzete iz svetohraništa, kapala je crvenkasta tekućina koju su ispitivali mnogi liječnici i ustvrdili da je riječ o ljudskoj krvi. U jednom od zabilježenih slučajeva iz svetohraništa potekla je krv, a Audrey je dobila stigme.

Prema pisanju medjugorje-info.com, ikone i kipovi koji su se nalazili u sobi djevojčice počeli su krvariti i lučiti mirisno ulje. Obitelj tvrdi kako to nije jedino čudo koje se dogodilo, već je i jedan Isusov kip počeo krvariti, a isto se dogodilo i u svetohraništu, gdje su se nalazile posvećene hostije.

Jedan od događaja koji je uvjerio obitelj i najbliže u to da se dogodilo čudo navodno je pojavljivanje Djevice Marije u obliku oblaka iznad njihove kuće.