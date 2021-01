Najavljeno popuštanje mjera: Kava za van u kafiće, a rekreacija i škole prvi će se otvarati?

Složili smo se s time da je u ovom trenutku naše epidemiološko stanje u Hrvatskoj izuzetno zadovoljavajuće, pa nam to dopušta da razmišljamo o eventualnoj relaksaciji mjera, iako se u većini Europe razgovara o dodatnom zatvaranju, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš nakon višesatnog sastanka na kojem su sudjelovali premijer Andrej Plenković, resorni ministri, članovi Stožera i HZJZ-a. Nikakve konačne odluke nisu donesene, a o mjerama popuštanja bit će odlučeno krajem tjedna. Prioriteti su sport, izjednačavanje uvjeta za sve kafiće, školstvo...

- Ta bi relaksacija bila naša nagrada i zahvala hrvatskom narodu za odgovorno ponašanje, ali odluke koje će biti donesene ipak moraju biti u kontekstu stvarne epidemiološke situacije i zbivanja u cijeloj Europi. Nova zatvaranja i strah od novog soja, zbog čega dolazi do novih zatvaranja, uključujući i ovu novu situaciju s cjepivom gdje je došlo do poremećaja jer najveći proizvođači nisu poštovali prethodne ugovore o kupnji koji su potpisani i određivali dinamiku isporuke cjepiva, otežavaju situaciju - rekao je Beroš.

Neravnopravni ugostitelji

Raspravljalo se i o pismu nacionalne udruge ugostitelja koje upozorava na probleme i na povlašteni položaj nekih vrsta objekata. Beroš je rekao kako je nadležno ministarstvo dobilo nalog da se to ujednači. - Bitno je da se mjere odnose na isti način na sve, ali to nije moguće uvijek postići. Naravno da nismo to napravili namjerno, pojedini kafići su zatvoreni, a kava se prodaje na benzinskim crpkama i u nekim restoranima, na kioscima, u pekarnicama, što nije dobro. No o tome ćemo više razgovarati sljedeći tjedan - rekao je Beroš istaknuvši kako se razmišlja o tome da se sportske aktivnosti stavi u prvi plan kod relaksacija mjera.

- Zato što je sport bitan za zdravlje. I na to će odgovor biti poznat do sredine tjedna - rekao je ministar Beroš. Razgovaralo se i o tome da se učenici viših razreda, od petog do osmog, vrate u školu. - Jasno je da online nastava nije idealna, no treba sagledati rizik, ne gledamo samo na boravak u školi nego i na dolazak i odlazak - time se povećava mobilnost učenika. Uz to, epidemiološki rezultati povratka u školu učenika od 1. do 4. razreda bit će poznati tek za koji tjedan - napomenuo je Beroš.

Vezano za cijepljenje istaknuto je kako je cilj da procijepe one koji su dobili prvu dozu, a s ostalim dozama za sada treba racionalno raspolagati. Beroš se osvrnuo i na smrt 11-godišnjeg dječaka, prvog djeteta žrtve koronavirusa u Hrvatskoj. Rekao je da je od bolnica zatražio dokumentaciju, no da je prema svemu sudeći uzrok teška i rijetka komplikacija - multisistemski upalni sindrom (MIS-C).

Dječak je preminuo u subotu navečer u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević". Nije prvo dijete kod nas kod kojeg se razvio rijetki multisistemni inflamatorni sindrom, ali za ovog jedanaestogodišnjaka, nažalost, razvoj bolesti bio je koban. Dječak nije imao zabilježene nikakve prijašnje bolesti ni medicinsku pozadinu koja je mogla dovesti do ovakvih posljedica, a u bolnicu je, kako je otkrio ravnatelj Klinike za dječje bolesti Goran Roić, primljen u poslijepodnevnim satima 21. siječnja.

- Imao je anamnezu od nekoliko dana povišene temperature, glavobolje i bolova u trbuhu. Zbog sumnje na akutno zbivanje u trbuhu zaprimljen je na odjel dječje kirurgije i napravljena je laboratorijska i dijagnostička obrada koja je ukazala na bubrežnu insuficijenciju, poremećaj koagulacije, znakove sepse. Prebačen je u jedinicu intenzivnog liječenja - objasnio je Roić za Dnevnik.hr. Dječakovo stanje zahtijevalo je hitnu operaciju. Međutim, i to je krenulo s komplikacijama.

- Prije uvođenja u anesteziju došlo je do zastoja rada srca. Dijete je reanimirano i nakon stabilizacije je dovršen operativni zahvat. Ali u postoperativnom tijeku dijete je bilo ovisno o respiratornoj i kardiovaskularnoj potpori te se zbog pozitivnog nalaza na COVID-19 posumnjalo da je došlo do komplikacija i multiorganskog zatajenja. Dijete je nakon dogovora premješteno u Kliniku za infektivne bolesti 22. siječnja, gdje je sljedećeg dana, nažalost, i preminulo - izjavio je Roić.

VIDEO Zagreb: Zbog rijetkih komplikacija od korone preminuo jedanaestogodišnji dječak

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ravnatelj dječje bolnice pojasnio je i da je dječak u bolnicu primljen s uobičajenim simptomima koronavirusa kod djece, kakve liječnici svakodnevno viđaju, ali su laboratorijske pretrage ukazale na teži problem, koji je doveo do teških komplikacija i fatalnog ishoda. Vijest o smrti djeteta potresla je javnost već pomalo oguglalu na smrti zbog COVID-19, a pogotovo roditelje koji su dosad bili manje-više mirni kad je ta bolest u pitanju. Uvriježilo se mišljenje da koronavirus uglavnom ne predstavlja ozbiljniji problem za najmlađe, a rijetki izuzeci bili su dovoljno daleko da se panika ne širi. No, recimo, u SAD-u je, prema izvještaju CDC-a od 8. siječnja, od 1659 slučajeva djece koja su razvila multisistemni inflamatorni sindrom, bilo 26 smrtnih ishoda.

Najstariji 22 godine

Pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", dr. Goran Tešović, dodatno objašnjava. - Do sada smo zabilježili desetak slučajeva, no do ovog dječaka, srećom, svi su se oporavili. O multisistemnom inflamatornom sindromu govorimo posljednjih nekoliko mjeseci, on rijetko pogađa one starije od 19 godina, a najstariji pacijent kod nas je imao 22 godine. Sindrom o kojem govorimo imunološki je posredovan i javlja se nekoliko dana ili tjedana nakon infekcije virusom SARS-COV2. No, treba reći da on može uslijediti i nakon drugih infekcija, odnosno COVID 19 nije jedini mogući uzrok. Sindrom pri tome varira od posve blage kliničke slike do teške slike koja može prouzročiti pad krvnog tlaka i šok.

Može pogoditi bilo koji organski sustav u tijelu - pluća, bubrege, jetra, krvožilni ili središnji živčani sustav, prouzročiti probleme sa zgrušavanjem - kazao nam je prof. dr. Tešović koji je i prije opisivao taj sindrom. Ministar zdravstva Vili Beroš izrazio je sućut obitelji dječaka. - Izražavam sućut, to je jedna od najtužnijih vijesti od početka pandemije. Zatražio sam očitovanje. Dječak je bio pozitivan na koronavirus i najvjerojatnije je preminuo od multisistemske upalne reakcije koja je u njegovoj dobi moguća. Nažalost, nerijetko ovo završava najtežim ishodom. Do sada ne mogu reći da je bilo ikakvih propusta - kazao je Vili Beroš. Inače, MIS je sličan Kawasakijevu sindromu, bolesti karakterističnoj za djecu, a neki od simptoma su osip, vrućica, povećanje limfnih čvorova i katkada upala srca i zglobova.