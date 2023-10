Nagrađena ravnateljica: Plaće i dalje zaostaju no nije samo stvar u plaćama nego i uvjetima rada

Nagradu je najboljima, koje je biralo povjerenstvo sastavljeno od učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja, uručio ministar obrazovanja Radovan Fuchs, a među nagrađenima je i Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, ujedno i ravnateljica zagrebačke Upravne škole koja je gostovala u studiju Večernjeg lista.

- Nagrada je osobno za svakoga tko je danas dobije važna jer daje priznanje za profesiju koja u društvu često nije priznata, kazala je Suzana Hitrec naglašavajući pritom kako je uloga ravnatelja ključna i za motivaciju svakog nastavnika, učitelja i profesora da zapravo radi na vlastitom napredovanju, time i vlastitom osiguranju veće plaće. Ipak u Hrvatskoj nema mnogo nastavnika koji su dostigli najveći stupanj napredovanja - izvrsni savjetnik.

- Nije lako doci do najvišeg stupnja napredovanja jer je potrebno najmanje 13 godina rada da bi se došlo do statusa izvrsnog savjetnika - kazala je Hitrec. Istaknula je da u sustavu odgoja i obrazovanja nismo došli do definiranja, postavljanja i zahtijevanja određenih kriterija kvalitete po kojima bi se objektivno birali ravnatelji koji bi ne samo bili motivatori nastavnicima, nego i pravi menadžeri u upravljanju školom.

- Postoji opasnost da će utjecaj politike na izbor ravnatelja biti još veći osobito u manjim mjestima, gdje je češći utjecaj politike. Zato je vijeće roditelja taj jezičac na vagi. Sve u svemu to je izbor u kojem nisu nametnuti kriteriji kvalitete, istaknula je Hitrec. Poručila je da se status profesora, učitelja i nastavnika zasigurno poboljšao u odnosu na prije tri godine, ali još nije onakav kakva obrazovni djelatnici žele.

- Plaće i dalje zaostaju no nije samo stvar u plaćama nego i uvjetima rada. Veliki broj škola radi u dvije smjene. Gužvaju se u školi nastavnici motivirani i željni voditi neke izvannastavne aktivnosti. Nemaju prostora, tu se često traži gdje će se to izvoditi, treba li onda ići izvan učionice. Ako se ide izvan učionice, treba prikupiti svu dokumentaciju. Dakle, dosta je komplicirano. Sve više administrativnih poslova kojih prije nije bilo. Digitalizacija nam je donijela to da moramo raditi u različitim sučeljima i programima, ali i isprintati papire i skenirati, poručila je Hitrec.

Kazala je da u sustavu obrazovanja slijedi velika promjena i to reformom strukovnog obrazovanja.

- To je reforma koja se radi, nekako bih rekla, doista unutar stručnog kadra i na njoj se radi već jako dugo. Sada završava četverogodišnje razdoblje u kojem smo izradili, i ja sam bila osobno uključena, pa zato to i kažem, više od 100 standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i strukovnih kurikuluma na potpuno drugačiji način. Taj drugačiji način uključuje module, dakle više nisu to nastavni predmeti, nego je niz modula koji se onda ostvaruju u različito doba u godini. Jedan modul mogu i predavati dva nastavnika, ali ne istovremeno u razredu, nego svaki u onom svojem sadržaju za koji je u stvari i specijaliziran. Ima puno više vježbi i prakse koja se organizira i u nastavi u samoj školi, ali isto tako i na mjestu rada, dakle kod poslodavca. Trebalo bi doći do toga da učenici zaista imaju jače, izražene, upotrebljive strukovne vještine i kompetencije. Kurikulumi su većinom napisani i trebaju proći kroz javnu raspravu. Ono što je u svakom slučaju potrebno je detaljna i temeljita priprema nastavnika jer ovo je drugačiji način rada. Uvijek kad dolazi do neke promjene, onda se javljaju i neki strahovi, ali mislim da je ovaj model dovoljno fleksibilan upravo zato što su ga osmislili isključivo stručnjaci pa će svaka škola moći primijeniti upravo tu modularnu nastavu na način na kojoj to dozvoljavaju uvjeti, istaknula je Suzana Hitrec.

