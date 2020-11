Načelnik Starigrada: Bio sam u samom epicentru bilo je jako bučno i neugodno, trajalo je desetak sekundi

Zadarski župan sa suradnicima posjetio je područje epicentra potresa koji je u nedjelju oko 14.15 s epicentrom 16 km sjeverozapadno i na deset kilometara dubine s 4,7 stupnjeva po Richteru pogodio područje Dalmacije. Potres se osjetio do Zagreba, s posebno na višim katovima zgrada u Zadru. Osjetio se jako i na otocima, ali srećom žrtava i štete nije bilo.

- Potres se osjetio i odma sam po zvuku znao da je u zapadnom dijelu županiji. Zvao sam načelnika Starigrada koji je bio u samom epicentru. U roku od minut ipo je zvao premijer Plenković. Svi su reagirali ,ali srećom nije bilo žrtve ni štete. Potres je bio jak, ali na dubini od deset kilometara i zato nije bilo štete. Četiri puta sam se čuo s premijerom - rekao je župan Božidar Longin.

- Bio sam u epicentru i bilo je bučno i vrlo neugodno. Ipak sve je u redu i na raspolaganju smo građanima. Sve smo obišli i sve je u redu i bez štete - rekao je načelnik Starigrada Krste Ramić.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.7 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/tsUTUUWO8n