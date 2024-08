Na više lokacija pokušavaju prodrijeti u Rusiju

Nakon masovnog napada dronovima na Moskvu nastavila se razmjena napada bespilotnim letjelicama između Ukrajine i Rusije. Dronovima su Rusi napali ukrajinsku pozadinu pa su se eksplozije čule u oblastima Kijeva, Čerkasija, Poltave, Nikolajiva i Odese. Ukrajinske su snage napale vojni aerodrom Marinovka u Volgogradskoj oblasti. Ukrajinski dronovi obarani su i iznad Brjanske, Rostovske i Voronješke oblasti, dok je iznad Kurske oblasti oborena i jedna raketa.

Čiji je tenk bolji

Ukrajinci i dalje nastoje probiti rusku granicu na mjestima koja smatraju lošije branjenima, poput sela Zabrama. Ruske snage spriječile su ukrajinske vojnike da pređu granicu u regiji Brjansk, oko 240 kilometara od borbi u Kursku. Rusi tvrde da će takvi napadi biti učestali zbog uočene prisutnosti većeg broja ukrajinskih malih mobilnih borbenih grupa. Nema mira na bojišnici unutar Rusije, gdje ukrajinske snage koje su ušle na ruski teritorij rade stalni pritisak na teren oko naselja Korenjevo, ali ni drugdje ne miruju, no čini se da se do neke mjere bojišnica stabilizirala te je počela dobivati jasnije obrise.

Rusi tvrde kako su oborili jedan ukrajinski su-27 kojemu je cilj bila industrijska infrastruktura u Kursku. Ukrajina je pripremala napad na regiju Kursk tajno, rekao je njemački kancelar Olaf Scholz, odbacivši tako optužbe Kremlja da su napad pripremile američka, britanska i poljska tajna služba uz pomoć Berlina.

– Ukrajina je tajno i bez ikakve povratne informacije pripremala svoju vojnu operaciju u regiji Kursk – rekao je Scholz na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednicom Moldavije Maiom Sandu u Kišinjevu. Prije je Bild izvijestio da ukrajinske oružane snage koriste njemačka borbena vozila pješaštva Marder i tenk za rušenje Wisent u regiji Kursk. Moskva tvrdi kako su britanski tenkovi Challenger i njemački tenkovi Leopard ocrnili svoj ugled u Ukrajini, a strani partneri vide da je ruski tenk t-90m Proryv superioran. To je rekao izvršni direktor ruske državne tehnološke korporacije Rostec Sergej Čemezov za TASS.

– Britanski Challenger diskreditirao se u zoni specijalne vojne operacije, kao i njemački Leopard. Čak će i tenkovi Abrams sa svim svojim objektivnim manama imati prednost nad Challengerima. Naš tenk Proryv je za glavu iznad oba te strani kupci to dobro razumiju – rekao je čelnik Rosteca.

Rusi i dalje napreduju prema Pokrovsku iako je brzina napredovanja ponešto smanjena, no tvrde da i dalje zauzimaju ukrajinska naselja. Slično je nešto južnije, oko Vuhledara, gdje je linija izuzetno aktivna. Podsjetimo kako je Vuhledar strateška točka tog terena koju su Rusi bezuspješno pokušavali zauzeti u nekoliko navrata lani. S pomacima sjeverno od Vuhledara rastu i mogućnosti da Rusi i to mjesto konačno zauzmu, no Ukrajinci ga odlučno brane.

Problem s dezerterima

Ruska agencija TASS tvrdi da je Aleksander Fedijenko, član ukrajinske Verhovne rade kazao da je dezertiranje postalo široko rasprostranjen problem u ukrajinskoj vojsci. Prije toga, ukrajinski parlament usvojio je prijedlog zakona koji dopušta pomilovanje vojnika koji su bez dopuštenja napustili svoje postrojbe ako pristanu nastaviti svoju vojnu službu prije završetka istrage koja se protiv njih vodi.

"Imamo tisuće dezertera, koji su napustili svoje položaje iz raznih razloga, ali su spremni vratiti se i boriti se", napisao je Fedijenko na Telegramu. Prije toga je drugi član Rade Ruslan Gorbenko izvijestio da je pokrenuto oko 80.000 kaznenih prijava protiv vojnika koji su napustili svoje položaje.

