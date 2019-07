Na smrt izbodu ljude u Londonu zbog par funti pa ih puste uz jamčevinu!

Od početka ove godine u Londonu je na smrt izbodeno najmanje 32 ljudi, što je neslavan crni rekord velike i stare otočne metropole. Već je prošla godina naznačila ubojiti trend jer je broj ubojstava porastao na 135, što je najviše od 2008. Nevjerojatni lanac gnusnih zločina skriva i velike tragedije. Gavin Garraway, 40-godišnjak iz južnog Londona izboden je pri pokušaju da zaštiti brata, a ubijen je nekoliko dana nakon što mu je umro otac, glazbenik Farda Spy, poznat kao I Spy.

Smanjili broj policajaca

Međutim, pravi je šok nastao nakon što je u ponedjeljak nasmrt izbodena jedna trudnica, Kelly Mary Fauvrelle. Dogodilo se to u kvartu Croydon koji se također nalazi u južnom Londonu. Hitna je uspjela spasiti dječačića, koji sada ima 50:50 posto šansi da preživi. Kelly je bila u osmom mjesecu trudnoće, blizu ispunjenja životne želje da postane majkom, dala je već dječaku i ime, a sada se mali Riley bori za život.

– Sve što vam mogu reći jest da je umrla, a da su dijete izvadili i ima podjednake šanse da preživi ili umre – rekao je jedan Kellyin rođak. Uhićena su dvojica muškaraca, jedan od 37 i drugi od 29 godina. Još je šokantnije što su oba muškaraca osumnjičena za zločin puštena iz pritvora uz jamčevinu! Policiji za sada ne zna motiv zločina koji se dogodio u kući Kelly Fauvrelle u Thornton Heathu u zoru. Scotland Yardu javljeno je da je netko na toj lokaciji pretrpio srčani zastoj. Bilo je, međutim, nešto sasvim zlokobnije. Londonski je gradonačelnik Sadiq Khan nakon ubojstva rekao:

– Nasilje nad ženama endemska je pojava u društvu, a strašna ubojstva u domu, poput ovog, govore o razmjeri problema s kojim se suočavamo. Moje su molitve uz to nevino dijete i majku koju je tragično izgubio.

Donald Trump upravo je Sadiqa Khana označio najodgovornijim za porast zločina u britanskoj metropoli, no to je bilo očekivati s obzirom na to da dvojica razmjenjuju strelice već neko vrijeme. Panika u Londonu izazvana je činjenicom da su se dogodila četiri slična ubojstva u tri odvojena incidenta u samo 28 sati. Uz trudnicu još su dva muškarca umrla od ubodnih rana, dok je treći umro nakon borbe. I ne radi se samo o Londonu.

U 12 mjeseci do rujna prošle godine ukupno je broj kaznenih djela porastao sedam posto, na 5,723,182. Kaznena djela u kojima se koristio nož porasla su osam posto. Prema službenim statistikama, u 2018. u Engleskoj i Walesu bilo je 285 smrtonosnih napada nožem, što je najviše otkako se počelo voditi tu statistiku prije 70 godina. Samo u Londonu, prema podacima policije. u 2018. zločini u kojima se koristio nož porasli su 16 posto. Do kraja travnja dogodilo se 1299 napada nožem na području Londona.

– Povećanje zločina, intenzivnija teroristička aktivnost te manje policajaca doprinijeli su ozbiljnim naporima u održavanju reda. Sada smo u proračunavanju dodatnih resursa i ulaganja kako bismo smanjili nasilje i povećali broj uhićenja, sve to želimo izložiti vladi u reviziji godišnje potrošnje – rekao je Bill Skelly iz britanske nacionalne policijske udruge.

Izboli i tinejdžera

Već u prvim satima 2019. dogodila su se prva dva ubojstva u dva odvojena napada. Prva je poginula Charoltte Huggins, a nedugo zatim doseljenik iz Rumunjske Tudor Simionov, oboje su imali 33 godine. Simionov je radio kao redar, a na smrt je izboden čuvajući ulaz u vilu u luksuznom kvartu Mayfair u kojoj se održavala novogodišnja proslava. Sve je snimljeno sigurnosnom kamerom pa je zabilježeno kako je Simionova napalo nekoliko osoba da bi ga onda i na smrt izboli.

Užasa nije pošteđen nitko pa je tako sredinom ožujka voditelj programa Dobro jutro, Britanijo, Alex Beresford publici priopćio kako je u Fulhamu nasmrt izboden njegov 29-godišnji rođak Nathaniel Armstrong. Ni dob nije prepreka napadačima koji barem naizgled nisu povezani. Tako je 17-godišnji Abdirashid Mohamoud bježao od dvojice napadača prije nego što je na smrt izboden u Isleworthu u zapadnom Londonu. Zbog zločina je uhićen 22-godišnji muškarac, no također je pušten uz jamčevinu. Ili se sve događa zbog nekoliko funti zbog kojih je poginuo 54-godišnji Ravi Katharkamar u svojem dućanu.