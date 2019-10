'Na razne načine ponižavalo nas se i prije, ali nikada kao sada'

Tri pitanja postavili smo Željku Stipiću, predsjedniku školskog sindikata Preporod.

Bi li se štrajk prosvjetara mogao prometnuti i u nenadanu političku prijelomnicu?

Kada su sindikati pokretali štrajk nisu na to računali. No, da u koaliciji stvari ne štimaju, to je očito. Problem nastaje kada imate resor kao što je obrazovanje, a ovlasti su podijeljene. Ministrica obrazovanja ne može sve što bi željela jer joj novac drži stariji koalicijski partner, HDZ. I sve se to sad lomi preko leđa onih koji rade u školama.

Događa se nešto neobično, štrajk ima potporu Ministarstva obrazovanja. No, nije li to samo HNS-ov dobro tempirani igrokaz kojim upravo preko leđa prosvjetara pokušava sebi dati na važnosti?

To je očito. Sam štrajk nekima je postao sredstvo za očuvanje političkog cilja, odnosno očuvanje vlastite pozicije u koalicijskoj vlasti, a cilj bi zapravo trebale biti primjerene plaće onima koji rade u školama. Nas se na razne načine ponižavalo svih ovih godina, ali nikada toliko kao sad jer o sudbini našeg zahtjeva sada odlučuje politička fatamorgana zvana HNS, stranka koja ne postoji. To je šamarčina obrazovanju.

Govoreći o štrajku, premijer koristi razne diskreditirajuće izraze, čak se štrajkaškim zahtjevima izruguje. Vrijeđa li vas to?

Premijer je pomalo izgubljen. Jedan dan govori o destrukciji i time nam daje na važnosti, a drugi dan nas ismijava i omalovažava. Ali i jedno i drugo je uvredljivo. Ljudi koji pošteno rade svoj posao za mizernu plaću nisu to zaslužili jer se oni sad samo bore da njihova mizerna plaća bude manje mizerna. Nije u tome toliko sporan iznos povećanja plaća, već kako to sindikati žele ostvariti. Ne mislim da premijer to ne razumije. Čini mi se da on to jako dobro razumije. No, bilo bi zanimljivo kada bi Vlada sad ponudila sindikatima povišicu od šest posto, ali kroz dodatak na plaću. Bilo bi vrlo zanimljivo čekati reakciju svih sindikata na to. Jedni bi to odbili zbog jednog razloga, a drugi zbog drugog. Tada bi maske potpuno pale. No, Vlada je očito procijenila da je iscrpljivanje sindikata u ovoj situaciji najbolje rješenje, no puno se puta pokazalo da su joj procjene krive.

