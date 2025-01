Na pomolu dogovor kirurga, pročelnik protiv kojeg su se pobunili dao ostavku

Pročelnik Službe kirurških djelatnosti u Županijskoj bolnici Čakovec Robert Grudić podnio je jučer ujutro ostavku. Njegov odlazak s te funkcije bio je i glavni zahtjev desetero kirurga koji su u petak ravnatelju Nikoli Hrenu predali zahtjeve za sporazumni raskid ugovora o radu. No, kirurzi osim Grudićeve ostavke imaju još neke zahtjeve o kojima će se raspravljati na novom sastanku zakazanom za danas.

Danas nastavak

Jučer je u poslijepodnevnim satima održan prvi sastanak kirurga s ministricom zdravstva Irenom Hrstić i ravnateljem Hrenom koji ih je pozvao da povuku otkaze i vrate se na posao. – Sastanak je bio u konstruktivnom tonu. Najvažnije što se danas dogodilo je to da je dr. Grudić podnio ostavku koju sam prihvatio, čime je pokazao da su mu bolnica i pacijenti na prvom mjestu. Time smo zadovoljili i glavni uvjet kirurga. Imaju još neke dodatne manje uvjete, pa slijedi još jedan sastanak – rekao je ravnatelj Hren. Ti dodatni uvjeti vezani su za način izbora pročelnika i voditelja službi, odnosno izmjene pravilnika o unutarnjem ustroju koji ne predviđa da se pročelnici i voditelji odjela biraju glasovanjem. Hren očekuje da će se kirurzi za dva ili tri dana vratiti na posao. – Poruka je pacijentima da mogu biti sigurni, dobit će sve potrebne usluge na svim odjelima, pa tako i na kirurškom – dodao je ravnatelj. Otkazane su bile samo operacije pacijenata koji su izričito tražili da ih operiraju liječnici koji su otišli na bolovanje, a potom i predali zahtjeve za odlazak iz bolnice. I ministrica Hrstić ocijenila je da je sastanak prošao u konstruktivnom tonu, a događanja u ŽB Čakovec vidi kao posljedicu nedovoljne komunikacije i politizacije od određenih političkih opcija. Spomenula je, uz ostale, i župana Matiju Posavca, Ivanu Kekin, Anku Mrak Taritaš i Daliju Orešković. – Nisu kolege kirurzi ispolitizirali priču, već je to učinila politika – smatra ministrica Hrstić. Otkako je država preuzela bolnice, gotovo sve normalno funkcioniraju, jedino su u Čakovcu problemi, a djelomično ih je, rekla je, bilo i u Zaboku. Naglasila je da kao ministrica ne treba sudjelovati u izboru šefa bolničkih djelatnosti i da se iz tog razloga dosad nije uključivala. – To nije moj zadatak. Kolege moraju razgovarati s ravnateljem bolnice – dodala je i zaključila da politike u samom biranju rukovodstva nema i neće biti te da ravnatelj ima pravo izabrati najbliže suradnike. Osvrnula se i na pravilnik o načinu izbora bolničkih šefova koji je drukčiji u Čakovcu i u drugim bolnicama, a trebali bi biti ujednačeni. – Važno je da politika ostane gdje treba biti, kod župana Posavca i saborskih zastupnika – naglasila je. Mario Vinko, jedan od kirurga koji su se pobunili protiv imenovanja dr. Grudića, rekao je nakon sastanka da su pregovori krenuli u dobrom smjeru i da su na pragu rješenja. Navodno je jedan od dodatnih zahtjeva vezan za još jednu funkciju R. Grudića, onu voditelja odjela centralnog operacijskog bloka i centralne sterilizacije. Točno u podne održan je skup potpore kirurzima na kojem su se okupili djelatnici ŽB Čakovec, s transparentima i majicama na kojima je pisalo "1%". Reakcija je to na izjavu ministrice Hrstić koja je u subotu izjavila da se radi o otporu deset kirurga, ili jedan posto zaposlenih, s obzirom na to da bolnica ima oko 1000 zaposlenih. Ravnatelj Hren zaposlenicima bolnice prije skupa je poručio da se "izazov može prevladati samo zajedničkim naporima i dijalogom" i da se nastavi s radom "u duhu zajedništva i profesionalnosti". Kirurzi koji su se pobunili protiv imenovanja R. Grudića za novog pročelnika tvrde da je on već bio pročelnik, pa i ravnatelj bolnice, te da je za njegova mandata došlo do devastacije kadrova, što ravnatelj Hren opovrgava. Grudića je 2016. Upravno vijeće bolnice imenovalo ravnateljem, pa ga u ožujku 2019. razriješilo uz obrazloženje da je nesavjesnim radom i nepravilnostima u radu bolnici prouzročio štetu. Žalio se i dobio spor, otkaz je proglašen ništetnim, a Vrhovni je sud 2022. odbio prijedlog da se provede revizija presude kojom je s mjesta ravnatelja protuzakonito smijenjen. Grudića je zamijenio Tomislav Novinščak koji je svibnju 2021. godine iznenada podnio ostavku, a za novog ravnatelja izabran je Igor Šegović, kojeg je prije nekoliko mjeseci zamijenio Nikola Hren, HDZ-ov kandidat za zamjenika župana na prošlim lokalnim izborima. Građani su na mirnom okupljanju u subotu tražili da se politika makne iz bolnice, no činjenica je da su gotovo svi dosadašnji ravnatelji bili aktivni u političkim strankama. Grudić je član HDZ-a, u toj je stranci bio i Novinščak koji je 2013. bio i kandidat HDZ-a za gradonačelnika Čakovca, da bi potom napustio stranku, a i Šegović je bio potpredsjednik gradskog odbora HDZ-a u Čakovcu. Jedan od bivših ravnatelja Dragutin Kopasić bio je član HNS-a, a Franjo Fundak SDP-a. Na krizu u ŽB Čakovec osvrnuo se i županijski odbor HDZ-a koji tvrdi da su osobna taština i politika župana Matije Posavca, kao i njegova osobna netrpeljivost prema doktoru Grudiću, jedini uzrok stanja u bolnici. – Reći i ponavljati da HDZ Međimurske županije upravlja bolnicom notorna je laž koju netko uporno ponavlja pokušavajući podići svoj rejting nauštrb zdravstvene skrbi Međimuraca i legalno izabranog vodstva bolnice – ističu u ŽO HDZ-a kojem je na čelu saborski zastupnik Ljubomir Kolarek.

Bankomat politike

U HDZ-u tvrde da prije dolaska N. Hrena za ravnatelja bolnica nije funkcionirala kao servis građana, već kao poligon za zapošljavanje i "bankomat" lokalne politike. – Mala smo zajednica i nije tajna da su pojedinci iz bolnice duboko povezani politički i interesno s Matijom Posavcem. Dosta je politiziranja bolnice – kažu u HDZ-u i podsjećaju na protupravnu Grudićevu smjenu s mjesta ravnatelja, da bi Vrhovni sud presudio u njegovu korist, što je, smatraju u HDZ-u, izravan razlog otporu protiv imenovanja dr. Grudića za pročelnika od Matije Posavca, koji je bio i svjedok u tom postupku. Saborska zastupnica Ivana Kekin rekla je jučer da nakon oduzimanja bolnica njihovim osnivačima, HDZ kadroviranjem po bolnicama i lošim upravljanjem nastavlja produbljivati krizu u hrvatskom zdravstvu i ugrožavati zdravlje pacijenata. – Ministrica za cijelo vrijeme trajanja krize nije komunicirala s kirurzima, nego je u javnosti kolege nazivala pobunjenicima, propitivala njihove razloge za bolovanje i uvjeravala javnost da krize nema nego da oporba politizira zdravstveni sustav – kazala je Kekin.

