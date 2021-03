Na pogrebu u srijedu u podne na Mirogoju može biti 25 ljudi, ali bit će ih mnogo više

Gradonačelnika Bandića kao čovjeka i političara karakterizirala je neiscrpna radna energija i entuzijazam. Ostat će zapamćen po svojim nastojanjima da čini dobro za Zagrepčanke i Zagrepčane, ali i brojne druge hrvatske krajeve.” Ovim je riječima život i djelo preminulog čelnika metropole opisao hrvatski premijer Andrej Plenković dok se u zagrebačkoj gradskoj upravi upisivao u knjigu žalosti posvećenu pokojnom šefu hrvatske prijestolnice Milanu Bandiću.

Sve u skladu s mjerama

Osim njega, svoje su misli i sjećanja na preminulog gradonačelnika ondje na papiru zabilježili i drugi političari te visoki dužnici, no nisu samo oni koji su se na ovaj način htjeli pozdraviti s čovjekom koji je vodio Zagreb u proteklih 20 godina. Po sat, pa i dva, čekali su Zagrepčani u redovima kako bi i oni na ovaj način mogli reći posljednje “zbogom” Bandiću, a to će moći učiniti i na Mirogoju, gdje će on u srijedu, točno u 12 sati, biti i pokopan.

Njegovo posljednje počivalište, podsjetimo, nalazi se u blizini Aleje velikana, uz Arkade, a u ponedjeljak su bageri iskopavali grobnicu. Sam sprovod, zbog epidemioloških mjera, ograničen je na 25 ljudi, no teško je očekivati, govore gradski predstavnici, da velik broj Zagrepčana ipak neće doći i oprostiti se s gradonačelnikom.

– Gledat ćemo da to priredimo na najuljuđeniji način. Očekujemo da će sve do nedjelje ljudi dolaziti na to grobno mjesto tako da ćemo od sutra do nedjelje nastojati uz pomoć prometnih i komunalnih redara omogućiti ljudima da se dođu oprostiti – najavila je Jelena Pavičić Vukičević, koja do kraja mandata obavlja dužnost gradonačelnice. Kako bi sve bilo po “PS-u”, dodala je, bit će osigurana i dezinfekcijska sredstva, no unatoč tome bit će onih koji na ispraćaj ipak ne namjeravaju doći kako bi, poput gradskog zastupnika Tomislava Stojaka, zaštitili članove obitelji koji su u visokoj rizičnoj skupini zaraze li se koronavirusom. A sutra, u 11 sati, u Hrvatskom narodnom kazalištu održava se i komemoracija Bandiću u čast, a zbog epidemioloških mjera moći će biti oko 150 uzvanika. Predstavnici državnog vrha, kao i međunarodni izaslanici, zasigurno, kao i pročelnici svih gradskih ureda, a poziv su dobili i čelnici svih 17 gradskih četvrti. Komemoraciju će uživo prenositi HRT, a moći će se gledati i na videozidu na otvorenom, pored HNK.

– Od jutra zamjenica Pavičić Vukičević i ja primamo strane diplomate. Predstavnik Azerbajdžana rekao je da će doći na komemoraciju, no da mora odmah potom na let, pa neće na sprovod. Dolazak su, među ostalim, najavili i predstavnici Japana te Alžira, a na sam sprovod doći će i velik broj ljudi iz javnog života – najavila je Olivera Majić, dogradonačelnica metropole.

I dok se sve to bude događalo, kao i preostalih dva i pol mjeseca koliko je još ostalo do lokalnih izbora, Grad Zagreb i svi njegovi poslovi će funkcionirati kao što su to radili svakog dana proteklih 20 i kusur godina. Kako objašnjava O. Majić, propisi i zakoni postoje upravo kako bi se u ovakvim ekstremnim situacijama vlast odvijala neometano i bez stanki.

– Zakon sve jasno propisuje, počevši od Zakona o izborima na dalje. Prođe li više od dvije godine od mandata gradonačelnika, nema potrebe raspisivati prijevremene izbore već vlast preuzima njegov zamjenik. A ako ih je više, onda ona osoba koja je bila prva na njegovoj listi. U ovom slučaju to je Jelena Pavičić Vukičević, koja ima sve ovlasti gradonačelnika. Prema zakonu, poslala je dopis Ministarstvu uprave da preuzima tu dužnost – objašnjava Majić. To znači, dodaje, da se svi gradski poslovi, natječaji i projekti provode normalno.

– Također, sve ono što je gradonačelnik Bandić potpisao do petka i dalje je pravovaljano. Grad je veliki sustav i sve mora funkcionirati besprijekorno – kaže Majić.

VIDEO Fontane svijetle u čast gradonačelnika Milana Bandića

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Donacije umjesto svijeća

Što se detalja sprovoda tiče, veli pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić, još se slaže finalni program, no bit će, dakako, i govora dužnosnika, a držat će ga i Jelena Pavičić Vukičević. Prema prvim informacijama, izvodit će se i nekoliko pjesama koje su bile drage Bandiću. Jedna od njih je, kako su nam potvrdili iz klape Klapa Hrvatske ratne mornarice „Sveti Juraj” koja će pjevati na pogrebu, ”Na omiškoj stini” te „Pod brajde” Rajka Suhodolčana. Đani Stipaničev će usto izvesti “Golubovi”, pjesmu Ive Robića. Zagrebačka filharmonija, kako nam kažu, zasigurno će svirati, no još nije poznato koje točno skladbe. Pogreb će najvjerojatnije, iako to do zaključenja ovog teksta nije bilo potvrđeno, voditi kardinal Josip Bozanić ili netko od pomoćnih biskupa zagrebačkih.

Iz Grada su zamolili da umjesto kupnje cvijeća i svijeća građani uplate donaciju zagrebačkoj Zakladi za pomoć osobama oboljelima od cerebrovaskularnih bolesti, čiji je zakladnik i upravitelj bio upravo Bandić.

Zoran Žic iz zagrebačke Udruge pogrebnika objašnjava da su, prema njegovu iskustvu, pogrebi dužnosnika dvostruko dulji nego što je to inače običaj.

– Vjerojatno će mu lijes biti prekriven hrvatskom zastavom, a pretpostavljam i da će ga pratiti počasna straža Grada Zagreba – nagađa Žic dodajući da trenutačno nema izražavanja sućuti pa će obitelj u odarnici biti najvjerojatnije ograđena ukrasnim lancem.

VIDEO Od 12. veljače do 15. svibnja posjetite izložbu "Hrvatska svijetu"