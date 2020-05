Bez socijalne distance: Neki nosili majice i zastave s obilježjima HOS-a

Vrijede li hrvatski zakoni i preporuke nacionalnog Stožera civilne zaštite za sve, za sve prilike i dane ili ipak postoje neki dani i događaji kada se sve to ne gleda ili postoje dani i događaji kada koronavirus, o kojem toliko slušamo, ne ugrožava ljude. Naime, danas je u Borovu Selu održana obljetnica ubojstva 12 hrvatskih redarstvenika na kojoj se okupilo 200-tinjak ljudi gotovo iz cijele Hrvatske. Svi ti ljudi bili su na malom prostoru, razgovaralo se, rukovalo, fotografiralo tako da su sve svakodnevne upute o socijalnom distanciranju pale u vodu.

Postojao je i jedan stol sa dezificijensom za ruke kojega je jako malo prisutnih koristilo. Interesantno je kako su sve to vidjeli i ministar MUP-a Davor Božinović koji je i načelnik nacionalnog Stožera civilne zaštite ali niti on nije reagirao. Čak je pored dezificijensa samo prošao, a da nije dezinficirao ruke. Bio je to i ravnatelj policije Nikola Milina, zapovjednik PU Vukovarsko – srijemske Fabijan Kapular koji je i član županijskog Stožera civilne zaštite, načelnik PP Vukovar Vlado Božić kao i zapovjednik Interventne policije PU Vukovarsko – srijemske Ivan Matić.

Nismo primijetili da je itko od njih od okupljenih ljudi, koji su bili jedni uz druge i među kojima je bilo i djece, pokušao nešto napraviti ili organizirati kako bi se okupljeni pridržavali socijalne distance. Bilo je tu i saborskih zastupnika (Stevo Culej, Davor Milinković, Dražen Milinković), gradonačelnika i njihovih zamjenika ali i oni nisu reagirali.

Isto tako na obljetnici ubojstva 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu moglo se vidjeti i više HOS-ovih zastava i majica na kojima je pisalo Za dom spremni, ali to Božinovića, Milinu i ostale policajce nije smetalo. Božinović je pored nekoliko zastava, prilikom polaganja vijenaca, samo prošao bez ikakve reakcije.