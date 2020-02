Na dopise i pozive građana ne odgovaraju, a ne znaju ni što im je posao

Prolazili su dani, nitko od nadležnih nije odgovarao na mailove i pozive, a ni razgovor u četiri oka nije pomogao. Za pse kojima je zabrinuta Ribničanka pokušavala pomoći nitko nije mario.

Kaže, već dulje vrijeme zatvoreni su u garaži obiteljske kuće, i to nakon što su izgrizli ogradu i pobjegli na cestu u potrazi za hranom. Prema njenim riječima, došao je tada i komunalni redar, ali je samo ostavio vreću hrane. U kući je još i kujica, njihova mama, koja opet ima štence, sada ih je šest. Sve je pokušala, ali nitko joj ne želi pomoći.

Imaju li saznanja o ovim psima, što je do sada napravio komunalni redar, je li bio u nadzoru, koliko je pasa zatekao na navedenoj adresi i što je naložio? Jesu li psi cijepljeni i čipirani i je li obavijestio i veterinarsku inspekciju, upitali smo Odjel za komunalne djelatnosti grada Velike Gorice.

– Po vašem upitu od 4. veljače izvršen je nadzor na adresi Mravogradska 3, Ribnica, te je utvrđeno da se tu nalazi pet pasa mješanca u tipu pasmine oštrodlaki ptičar, u dobi od sedam mjeseci. Psi su dobrog gojnog stanja, smješteni su u dijelu obiteljske kuće i garaže koja je povezana s kućom te ih se šeće u dvorištu na povodcu. Prostori u kojima borave psi bili su u urednom stanju, imaju prostirke za spavanje i inox posude za jelo i vodu. Svi su čipirani i zavedeni u evidenciji Lysacan za što su predočene knjižice za kućne ljubimce izdane od ovlaštene veterinarske organizacije, Veterinarske stanice Velika Gorica, iz čega je razvidno da su pod tretmanom veterinarske službe. U svezi prijave vlasnik pasa Z. B. (podaci u redakciji) izjavljuje da jednom mjesečno odlazi u Švicarsku, a za pse se tada brine ženska osoba koja mu vodi kućanstvo – stoji u odgovoru Komunalnog redarstva Velike Gorice, u kojem kujicu sa šest štenaca niti ne spominju. Dodaju još da se napušteni psi, lutalice, prijavljuju Skloništu za nezbrinute životinje Grada. A djelatnici Skloništa izjavili su kako su prije nekoliko mjeseci zaprimili prijavu građana da su ovi psi na cesti. Izišli su na teren, objašnjavaju iz Komunalnog redastva, ali pse su zatekli u dvorištu i nije bilo potrebe za postupanjem.

No, kako doznajemo, o psima na cesti, njihovom životu u garaži, kujici koja ima nove štence upoznata je i veterinarska inspekcija i komunalni redar. I nitko od njih nije do sada Ribničanki niti odgovorio jesu li i hoće li što poduzeti. Iako se priča da je veterinarskog inspektora vlasnik otpratio riječima da on te pse voli, da nisu gladni i imaju gdje spavati. Ne znamo je li inspektora tada zanimalo i nešto drugo osim ljubavi prema psima, recimo kontrola razmnožavanja i zbrinjavanje štenaca. A komunalni redar, po svemu sudeći, u nadzoru je bio tek nakon našeg upita. Iz odgovora Komunalnog redarstva čini se da im baš nije posve jasno ni koje su njihove nadležnosti. Jer Zakon o zaštiti životinja (čl. 62, st. 5) propisuje da su upravo komunalni redari zaduženi za napuštene pse, lutalice kako ih u svom odgovoru nazivaju.