Na 13 hektara zemlje ima 13 konja, magarce, ovce, kokoši, pse i mačke

Petra Gregl vlasnica je i začetnica prelijepe priče zvane Wild Spring Ranch. Mjesto radnje je Stara Kršlja u blizini Rakovice, na granici Like i Korduna, gdje nema puno ljudi jer je odavno većina pobjegla u potrazi za boljim životom, ali zato ima puno ljubavi. Ljubavi prema konjima, prirodi i ljudima. I ona je odlučila svoj život nastaviti ovdje...

Kao u kaubojskim filmovima

Petra Gregl i njezin Wild Spring Ranch danas su ponos malog mjesta Stara Kršlja, ali i cijele okolice Plitvica i svih mještana koji znaju s koliko je muke podigla i održava cijelu priču. Predivnu priču koja osim nje i njezina zaručnika koji su je pokrenuli uveseljava baš svakoga tko dođe i doživi ono što nudi. Toplina i ljubav koja je utkana u cijelu priču osjeća se ne samo na ranču, već i oko njega, a posebno kod Petre koju upoznajemo kod Posjetiteljskog centra Speleon, gdje se čuvaju fosilni ostaci životinja iz ledenog doba pronađeni u Gornjoj Baraćevoj špilji. Samo 3 km udaljen je Wild Spring Ranch od Baraćevih špilja, a 15 km od Plitvičkih jezera.

Ispred Speleona čeka nas Petra Gregl u kočiji s dva konja i velikim natpisom Wild Spring Ranch, spremna za avanturu. Sjedamo i krećemo, kao u kaubojskim filmovima, svira country, konji lagano vuku, čas brže, čas sporije. Znaju već rutu napamet, jer to je samo jedna od ruta predivnom prirodom kojom Petra vodi u obilazak svoje posjetitelje. Uskoro nas nudi s rakijom. Domaćom šljivom, znate onom što grije toliko da možete pratiti kako putuje jednjakom, želucem... I kreće priča o Zagrepčanki/Ličanki.

POVEZANI ČLANCI:

Prije nekoliko godina Petra Gregl život u Zagrebu zamijenila je onim u ličkoj divljini u društvu konja. Bez signala, s puno zelenila, životinja i mira, u selu Stara Kršlja kupila je zemljište i podigla ranč s konjima, ali i drugim životinjama. Petra je uz konje praktički cijeli život, a sve je krenulo 1991. godine i njezinim dolaskom na zagrebački Hipodrom. Tri godine poslije krenula je ovdje u školu jahanja i stvorila neraskidivu vezu s ovim divnim stvorenjima. I to je zapravo sve što je donijela sa sobom iz Zagreba. Danas u srcu prirode i zelenila uživa i ona, a još više njezini konji. Daleko od asfalta i stresa.

Ranč je predivan, golem, idealan za slobodno kretanje životinja kojima je i namijenjen. Na 13 hektara zemlje ima 13 konja, magarce, ovce, kokoši, pse i mačke. Mačke i psi odmah prilaze, žele se maziti. Čeka nas i Nani, s dva konja koja također čekaju upoznavanje i maženje. Nani je volonterka koja je s Petrom na ranču cijelo ljeto i pomaže joj oko svega.

– Puno je svakodnevnog posla i svaka je pomoć dobrodošla, a posebno ljudi koji vole prirodu i konje. Drago mi je što nam već godinama dolaze volonteri, jer zaista uživaju ovdje – objašnjava nam Petra.

Sve ovo sami održavate? Imate li koga?

– Imam zaručnika, on i ja sve vodimo. No, on trenutačno radi na brodu. Bez njega ne bih mogla ovo sama. Puno je tu izdataka, no uživam. Ne mogu se zamisliti više u Zagrebu. Kad smo tek došli ovdje, sve je bila šikara, ništa se nije vidjelo, ni početak ni kraj, čak ni stara kuća. Nije uopće bilo u planu ovdje kupiti nešto, ali smo tražili. I kad smo došli do ovog mjesta, osjetila sam da je to – to. Kupili smo zemlju, krenuli malčirati, čistiti i ranč je počeo dobivati obrise. I otada malo-pomalo stalno gradimo. Danas su s nama na ranču volonteri, dolaze iz cijeloga svijeta i zaista pomažu. Neki imaju iskustva s konjima, pa oni i vode ture, a neki su dobri za neke druge poslove. Nismo svi za sve – istaknula je Petra, dodavši:

Zelenilo i cvrkut ptica

– Eh, da je samo briga o konjima, bilo bi lakše. S pokretanjem biznisa otvara se milijun novih stvari za mene. Upoznajem se s tržišnim zakonitostima, shvaćam da mi je u turističkom smislu potreban web, društvene mreže, a to mi nije blisko. No i to sam naučila, iako i danas od toga zazirem.

Wild Spring Ranch mjesto je u kojem se stapaju priroda i ljubav prema životinjama, okruženi zelenilom, cvrkutom ptica. Ovdje možete jahati samostalno, voziti se kočijom do obližnjih Baraćevih špilja, učiti jahati. Petra Gregl svoj Wild Spring Rach i dalje gradi, u planu je uskoro napraviti bungalove za goste. No, kao i do sada, sve gradi polako. S puno ljubavi.

>> FOTO Slasni i masni: 'Pečenkijada' na Poloju za kraj ovogodišnje moto sezone