Murterini srušili načelnika poznatog po aferi peglanja općinske kartice općine u bordelu

Toni Turčinov više nije načelnik Općine Murter, odlučeno je na današnjem referendumu koji je proveden među tamošnjim stanovnicima. Turčinov je za Večernji potvrdio kako su rezultati referenduma presudili da više nije načelnik općine. Svojim se sugrađanima zahvalio na ukazanom povjerenju i svemu dobrome i lošem što su zajedno prošli.

-Nadam se da ste ovim izabrali najbolje za našu Općinu narednih 8 mjeseci i da će Općina do sljedećih izbora uspjeti pripremiti sve što je zamišljeno. Nakon dugo godina osjećam se slobodno, ali ujedno i tužno. Kroz naredna dva dana prestaje moja službena dužnost, iskoristit ću ih da završim započeto te se posvetiti obitelji koja je najviše propatila. Jos jednom, hvala na svemu- izjavio je sada već bivši načelnik općine Murter-Kornati.

U 19 sati zatvorena su tri biračka mjesta u općini Murter - Kornati, gdje su mještani na referendumu odlučivali o opozivu Turčinova. Prema službenim podacima DIP-a na popisu je bilo ukupno 1820 birača, a glasovalo je njih 809 što znači da je izlaznost 44,45 posto. Nevažećim je proglašeno 15 glasačkih listića. Prema zakonu, jedna trećina, odnosno, 606 glasova bilo je potrebno za rušenje načelnika. Čak 725 glasača zaokružilo je opciju za opoziv. Do prijevremenih izbora dužnost načelnika će obnašati povjerenik kojeg imenuje Vlada. Odluku o održavanju referenduma dvotrećinskom većinom izglasalo je Općinsko vijeće krajem rujna.

Podsjetimo, nepovjerenje je tada izglasalo šest vijećnika, od ukupno njih devet, tako da je ispoštovana dvotrećinska odluka potrebna za donošenje odluke i podnošenja prijedloga. Dugogodišnji načelnik Murtera je široj javnosti postao poznat nakon što su mediji otkrili njegovu aferu u bordelu u Austriji gdje je službenom karticom platio za usluge.Toni Turčinov danas nam nije odgovarao na pozive, a ranije je izjavio kako ima dvojbe oko pravnog temelja referenduma.

Nezavisna lista "Za dobro mista" već godinama sustavno vodi kampanju protiv mene, ima samo jedan cilj. A to je zaustavljanje svega dobroga što se pod mojim rukovođenjem općine provodi već godinama, napisao je prije referenduma na svom Facebooku. Načelniku Turčinovu mnogobrojni mještani s kojima smo razgovarali zamjeraju i probleme s komunalnim otpadom, još uvijek nedovršen vrtić sredstvima iz EU fondova te divlju gradnju na otoku. Podsjetimo, Turčinov je opterećen i optužnicom USKOK-a te je mjesec dana proveo u istražnom zatvoru zbog navodnih nezakonitosti kojima je Općinu Murter - Kornati oštetio za najmanje 60.000 eura.

Tužiteljstvo je izvijestilo kako sumnja na to da je Turčinov od početka 2018. do sredine 2022. općinski novac koristio u privatne svrhe, odnosno za plaćanje troškova putovanja te drugih usluga i troškova u Hrvatskoj i inozemstvu.Turčinov je u bordelu u Austriji u travnju 2019. plaćao službenom karticom Općine Murter te je potrošio 1560 proračunskih eura u austrijskom klubu La Cocotte.

Tada je tvrdio da je karticu u klubu upotrijebio pogreškom jer je slična njegovoj privatnoj kartici te da je osobno podmirio trošak smještaja općinske delegacije u klagenfurtskom hotelu Schlosswirt Ebenthal kako bi obeštetio Općinu. No hotel je za Telegram osporio autentičnost računa te je objavljeno kako je Turčinov lažirao račun za troškove u hotelu kako bi zataškao troškove bordela.

Nakon izbijanja afere Turčinov je podnio ostavku na mjesto vijećnika u županijskoj skupštini, ali ne i na funkciju načelnika. Izjavio je da uz podršku svojih suradnika i sumještana, nastavlja raditi na započetim projektima u Općini Murter - Kornati.

- Imamo odgovornost prema Murterkama i Murterinima, u ovom trenutku mi smo ovo morali napraviti, ako ljudi ne žele, nitko ih neće tjerati da izađu na referendum. Samim time će i nama i načelniku Turčinovu reći što misle o cjelokupnoj situaciji. Za ovakvu odluku su uvijek bile potrebne dvije trećine, koje nismo imali do sada, a da jesmo, ovakvu odluku bi donijeli i ranije. Jasno je tu što se događa, načelnik predugo ne dolazi na sjednice vijeća. One akte koje smo mi tamo donosili, koji bi trebali biti obvezujući za izvršnu vlast se ne provode. Ne bih htio sagriješiti pa reći da niti jedna nije provedena, ali velika većina nije. Sjetimo se odluke o transparentnosti koju smo mi donijeli na već drugoj sjednici u ovom mandatu, ona je tek nedavno zaživjela, pričamo o periodu od tri godine. Da ne ulazim u dubinu..no, postoje mnoge druge odluke koje nisu provedene, evo samo jedan primjer – aktualno je bilo, krenule su kiše, Kantimirova , Majinova ulica poplavile su, a na sanaciji tog dijela se ništa nije radilo- rekao je ranije predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Mudronja za portal Murter News. Dodao je i kako je sdruge strane, on samovoljno, logično jer je on izvršna vlast, ulazio u neke projekte koji definitivno nisu usuglašeni s Općinskim vijećem.

-Osim neprovođenja akata i nedolaženja na sjednice zna se da su njegov stožer ranije napustila tri vijećnika davši ostavke na te funkcije, a i oni koji su ostali sada su digli ruku i za raspisivanje ovog referenduma. Želim se osvrnuti i na javno mnijenje koje je ukratko da smo mi ti koji ne surađuju i sabotiraju odluke, ali one koje smo mi donosili na vijeću većinom su jednoglasno prihvaćene tako da takav narativ jednostavno ‘ne stoji’ – istaknuo je Mudronja.

