Mudri Brk Festival objavio tri nova imena i posebnu pogodnost za kampere

Tidal Pull, Mark Mrakovčić i The Marshmallow Notebooks nova su imena koja stižu u Jelsu na Mudri Brk Festival. Četvrto izdanje festivala Mudri Brk održat će se od 23. do 27. srpnja ove godine na Hvaru, a osim novih imena, organizatori su najavili posebne pogodnosti za one koji žele kampirati na našem najsunčanijem otoku u vrhuncu ljetne sezone.

Tidal Pull su hrvatski hard-boiled indie bend koji pjeva na hrvatskom, a svira na engleskom. Prošle godine su objavili hvaljeni album "Kad imamo mirne glave" koji se našao i na mnogim listama Top 10 najboljih albuma 2024. godine. Bend inače suvereno plovi između stilova i emocija, a u vlastitom je ‘big indie’ žanru pronašao savršeni balans između domaće autentičnosti i globalnog zvuka. Njihove pjesme kombiniraju britansko-američku indie rock estetiku s hrvatskim stihovima koji pogađaju ravno u srce, dok ih prepoznatljiva doza autoironije čini itekako bliskima publici. Tidal Pull na Mudri Brk Festival vraća dobru vibru, šarm i glazbu koja osvaja na prvo slušanje.

Mark Mrakovčić je 2020. godine objavio svoj prvi samostalni album “Breeding Black Sheep”, fantastični garažni indie-rock album koji je dobio brojna priznanja uključujući nekoliko nominacija za domaće glazbene nagrade uključujući i onu za Porina za najbolji alternativni album. Nakon što je izbacio taj album okupio je bend koji se sastoji od ljudi iz bendova s kojima je godinama surađivao – Anja (Punčke, ###, Lovely Quinces) na gitari, Naranča (Stereosister, ESC Life, Hemendex) na bas gitari i Markov brat Tony (Scroll) na bubnjevima. Na prilično osobnom debiju, na kojem je sam odradio apsolutno sve – od glazbe i teksta do snimanja, produkcije, miksa i mastera, arhivirao je, kaže, sve promjene koje su mu se događale kroz godine, dok je njegovu glazbu najbolje opisati kao spoj garažnog indie rocka, psihodeličnog popa i grungea. Mudri Brk Festival prvi će put ugostiti ovaj sjajni bend.

Jedan od najtalentiranijih hrvatskih kantautora čiji je album "The Marshmallow Notebooks" po ocjeni Mudrog Brka jedan od najboljih domaćih albuma ikada, službeno je zaključio koncertni dio programa festivala. Matija Habijanec aka The Marshmallow Notebooks i inače piše svoje sjajne tekstove na Hvaru, a njegove pjesme spoj su nježne melankolije i životne mudrosti, prožete šarmom lo-fi zvuka i jednostavnih, ali dubokih melodija koje ostavljaju trag. Upravo je ta emotivna iskrenost ono što ga čini iznimnim izvođačem, a publika će ga na Mudrom Brku imati priliku poslušati u intimnijoj atmosferi.

Svi najavljeni na svoj način doprinose mudrobrkom lineupu, koji svake godine pazi da se na njegovoj pozornici predstavi najbolje od domaće alternativne scene. Šo!Mazgoon, Mašinko, Stereosister i Gdinjko ranije su najavljena imena masu dobrog đira na Hvaru. Osim središnjeg glazbenog programa 25. i 26. srpnja u Ljetnom kinu Jelsa, na festivalu Mudri Brk održat će se kino projekcija, ekološke radionice za djecu, ekološke akcije, DJ program na plaži te gostovanja umjetnika na nekoliko lokacija u Jelsi.

Mudri Brk Festival objavio je i suradnju s Kampom Mina u Jelsi, a svi koji žele uživati u čarobnoj prirodi i buditi se samo par metara od mora, imaju sjajnu priliku to učiniti. Ulaznica za festival skupa s kamp mjestom i svim troškovima za dva dana i dvije osobe košta 99 eura. Kapacitet je ograničen i ponuda traje do 1. srpnja 2025., a samo najbrži imaju priliku uloviti posebne pakete u sustavu Core-event. Masu dobar đir dvodnevne ulaznice za četvrti Mudri Brk Festival u pretprodaji možete pronaći u sustavu Core-event po cijeni od 20 eura te jednodnevne ulaznice po cijeni od 13 eura.

Organizatori su Mudri Brk i Udruga za promicanje kulture "Jelsa", glavni pokrovitelji su TZO Jelsa i Općina Jelsa, a financijski podupire Ministarstvo kulture i medija RH te HDS Zamp. Sponzori su Old Pilot’s i Jadrolinija.