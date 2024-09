Mučna ispovijest žrtve osječkog ginekologa s nepravomoćnom presudom za silovanje: 'Samo sam htjela da pregled završi'

U Kliničkom bolničkom centru Osijek još uvijek radi liječnik koji je nepravomoćno osuđen za silovanje pacijentice. Bolnica, Hrvatska liječnička komora i sud ne daju jasne odgovore na pitanje kako je moguće da takav liječnik nije uklonjen s radnog mjesta. Nakon tri godine bolovanja i dugog mučnog sudskog postupka, silovanoj pacijentici, pri spomenu ginekologa Zlatka Topolovca, i dalje teku suze.

Topolovec je zatražio da pacijentica, zbog loših nalaza i karcinoma njezine majke, obavi pregled, a potom se, kako je ispričala za N1, dogodio spolni odnos bez njezina pristanka. „Bilo mi je strašno, samo sam željela da taj pregled završi i da sve bude u redu. Kada sam se okrenula potrbuške, bio je s lijeve strane, nisam vidjela što radi, ali sam osjetila da se krevet škripi i da je stavljao koljeno na krevet“, ispričala je.

„Rekao je da će me vaginalno pregledati sondom pa prstima. Kad sam se okrenula, osjetila sam da to nisu prsti, već nešto krupnije i nenormalno. Naglo sam se okrenula, a on je brzo izvadio spolovilo i stavio ga u gaće. Ustala sam i pitala ‘što radite’?“, opisala je žrtva. Odgovorio je da ništa ne radi, već samo pregledava. Kada mu je rekla da zna što je radio i da je nije pregledavao prstima, rekao je da nije dobro vidjela i pokušao je smiriti. „Brzo sam otišla do paravana, obukla se i rekla mu da ću ga prijaviti. Stajala sam metar iza njega dok je tipkao nalaz, prsti su mu se tresli“, dodala je.

Sve je prijavila policiji, a obitelj joj je pružila veliku podršku. Na početku se bojala, no sada je ljuta na njega. „Čak je i moja doktorica, koja je svjedočila na sudu, sada možda uplašena i rekla je da se ne sjeća“, navela je za N1. Želi pravdu i upozorava da bi bilo tko mogao biti na istom mjestu, možda čak i netko blizak njoj, tko ne bi imao snage prijaviti silovatelja. Osječka bolnica, osim pisanog priopćenja, ne odgovara na ponovljene upite. Ravnatelj bolnice je kratko poručio da su iznijeli sve što su imali.

„Točna je informacija da je Zlatko Topolovec, dr.med., specijalist ginekologije i opstetricije zaposlen u Kliničkom bolničkom centru Osijek. Ne možemo komentirati navode o njegovoj nepravomoćnoj presudi jer nismo zaprimili takvu sudsku odluku“, navode u priopćenju iz KBC-a Osijek. „S obzirom na to da je presuda nepravomoćna, Klinički bolnički centar Osijek kao poslodavac nije bio u mogućnosti primijeniti bilo kakvu proceduru prema liječniku“, dodaju iz bolnice.

Komisija Liječničke komore može odlučiti oduzeti liječniku licencu u spornim slučajevima, no u ovom slučaju to nije učinjeno. Sud navodi da potvrda ne šalje poslodavcu dok poslodavac to ne zatraži ili dok presuda ne postane pravomoćna. „Ako presuda postane pravomoćna, bit će dostavljena KBC-u Osijek. Ako KBC Osijek podnese zahtjev za dostavu prvostupanjske presude, predsjednik raspravnog vijeća odlučit će o tom zahtjevu“, navode iz Županijskog suda Osijek.

Jedina organizacija koja je dosad službeno podržala silovanu pacijenticu je Udruga Adela, koja ističe da neće stati dok se ne postigne pravda. „Svi se osjećamo nesigurno jer je on onkološki ginekolog, što dodatno otežava situaciju jer su pacijentice na ginekološkoj onkologiji posebno ranjive“, rekla je Sanja Kastratović iz Udruge Adela. „Moja poruka je da bismo se svi trebali zapitati, a posebice liječnici, što Liječnički komora štiti i koga štiti. Komora bi trebala štititi liječnike, ali ovakvim postupkom – jer su imali mogućnost da ga spriječe u radu – štite li oni stvarno liječnike i jesu li kompetentni za obavljanje svoje dužnosti“, zaključila je.

Ginekolog je pred mirovinom, a nepravomoćnom presudom osuđen je na četiri godine zatvora. I dalje nastavlja raditi dok žrtva čeka pravomoćnu presudu i pravdu.

