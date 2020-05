Mrsić: HDZ zaboravio na europske novce za Zagreb, poigrava se sa živcima građana

Mirando Mrsić, u ime stranke Demokrata, proziva tehničku HDZ-ovu Vladu jer Zagrepčanke i Zagrepčani predugo čekaju, ne samo Zakon o obnovi grada nakon potresa, nego i potencijalna sredstva koje Hrvatska može zatražiti od Europske unije. A da HDZ zastupa javni interes već bi imali prvu tranšu, predujam od 100 milijuna eura, u procesu isplate što bi itekako bila velika pomoć građankama i građanima.

Naime, prema javljanju Večernjeg lista, Hrvatska bi iz Fonda solidarnosti Europske unije mogla dobiti čak do 280 milijuna eura za pomoć u obnovi Zagreba nakon potresa. Rok za podnošenje zahtjeva za sredstvima je 12 tjedana, a već smo u 8 tjednu nakon potresa, javlja Večernji list. Uskraćivanje informacija Večernjem listu kad će i hoće li se zatražiti sredstva za pomoć iz Fonda solidarnosti više je nego bahato, bešćutno je spram hrvatskih građanki i građana, ocjenjuju Demokrati.

„Dvije su opcije ili je HDZ zaboravio na europske novce za Zagreb ili se poigrava sa živcima Zagrepčanki i Zagrepčana. Bilo koja od opcija je nebriga HDZ-a spram građanki i građana, a ako je ova druga to je krvoločan čin kako bi se osvojila vlast u Zagrebu. Očit je HDZ-ov krajnji cilj, a to je zasjesti na tron grada Zagreba nakon vladavine Bandića. HDZ cilja osigurati korupciji dugovječnost kroz dva najjača proračuna u državi, a to rade brutalno otvoreno i neodgovorno koristeći novce poreznih obveznika.“ – oštro osuđuje Mrsić način rada HDZ-a.

Dodaje kako okrutno loptanje na relaciji Vlada RH – Milan Bandić, uz HNS tampon, je čin koji bi Francuzi prije, par stotina godina, rješavali na giljotini. Ističe kako su Zagrepčanke i Zagrepčani stjerani u kut jer ne znaju u kom će pravcu krenuti obnova grada te na koju pomoć i od koga mogu računati.

Naglašava kako je sramotno što građanke i građani koji su izgubili kuće i stanove, dva mjeseca nakon potresa, žive i dalje u studentskom domu, a svima drugima kuće i stanovi propadaju jer krovovi prokišnjavaju. Građanke i građani su prepušteni sami sebi i daljnjem zaduživanju u bankama po nepovoljnim kamatama, a neki još otplaćuju kredite za kupljeni stan ili kuću u kojima ne mogu živjeti.

„Nema tog realnog, ljudskog, ekonomskog, društvenog niti bilo kojeg drugog razloga kojim bi se opravdao izostanak sanacije i obnove Zagreba nakon potresa. Ni COVID-19 ne daje razlog za objašnjenje kašnjenja s obnovom Zagreba. Ovakva razina neodgovornosti HDZ-a, Milana Bandića i HNS-a treba biti oštro kažnjena na izborima jer je to jedini način da možda bar nešto nauče. Zato nam je potrebna odgovorna alternativa ovoj okrutnoj sili kroz ujedinjavanje progresivnih snaga od lijeva prema centru koja može Hrvatsku povesti prema boljitku.“ – zaključuje Mrsić, predsjednik Demokrata i saborski zastupnik 9. saziva Hrvatskog sabora.