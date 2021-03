Motociklist se držao za jureći kamion koji mu je usmrtio suprugu: Vozač se nije htio zaustaviti

Nakon teške prometne nesreće u kojoj mu je supruga smrtno stradala, motociklist se morao držati za jureći kamion čak 30 kilometara kako i on ne bi poginuo.

Kamion je prednjim dijelom naletio na motocikl na cesti u južnom Brazilu. Anderson Antonio Pereira (49) uhvatio se za vozilo koje ih je udarilo, no njegova supruga Sandra (47) ostala je na cesti.

Anderson je, kako piše Mirror, molio 36-godišnjeg vozača kamiona da se zaustavi, no on to nije učinio. Na prednjem dijelu kamiona cijelo je to vrijeme bio i motocikl koji je zbog jakog udara zapeo.

Sandra je hitno prebačena helikopterom u bolnicu, no nije preživjela. Preminula je zbog zadobivenih ozljeda glave. Anderson bi se uskoro trebao oporaviti od ozljeda.

Vozač je uhićen i optužen za ubojstvo. Sumnja se da je bio pod utjecajem droge.