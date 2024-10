Mostarac pokazao veliko srce, ponudio stan obitelji iz Jablanice: 'Sad budite ljudi'

Samo na području Jablanice u poplavama i odronima koji su tijekom protekle noći pogodili BiH poginulo je 16 osoba, dok su se u Fojnici utopile tri osobe pa se ukupan broj smrtno stradalih popeo na 19, a strahuje se da bi taj broj mogao biti i znatno veći. "Do sada je utvrđeno da je smrtno stradalo 16 osoba", naveli su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije govoreći o stradalima čija su tijela pronađena u Jablanici.

Jablanica je najteže stradala općina u sinoćnjim poplavama. Po medijskim navodima u naselju Donjoj Jablanici traga se za više desetaka osoba pa se strahuje da je crna bilanca poplava daleko veća. Srušen je veliki broj kuća, urušene su prometnice, mostovi, čak i željeznička pruga. Traži se smještaj za veliki broj ljudi koji su ostali bez domova. Promet iz Mostara prema Jablanici je u prekidu, dok su otklonjeni odroni na sjevernim prilazima iz pravca Sarajeva pa se nastradali evakuiraju prema glavnome gradu BiH. U Jablanicu je krenulo izaslanstvo Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, a vlasti Federacije BiH su proglasile izvanredno stanje.

U Fojnici u središnjoj Bosni je tijekom dana pronađena jedna ženska osoba koja je utopila u poplavama, a naknadno je potvrđena smrt još dvije osobe. U BiH su već pokrenute brojne akcije pomoći poplavljenima. Pomoć mnogi nude i preko društvenih mreža. Primjerice, fotograf Dženad Džino objavio je na Facebooku kako su on i njegova obitelj dobro, no kako je "ludnica od sinoć". "Odsječeni smo od svijeta. U Jablanici je kaos", naveo je, a u njegovoj drugoj objavi, u kojoj je objavio fotografiju poplave, javio se muškarac koji je ponudio stan u Mostaru onima kojima je to sada potrebno.

"Prazan mi je stan u Mostaru. Molim te odaberi obitelj s djecom kojima je bar sada za prvu pomoć smještaj nužno potreban, a koji nemaju nikoga. Znam da je sada teško, аli prioritet su djeca, možda i da se djeca smjeste. Kontaktiraj Mostar, hotel Ero zjapi prazan. Pozivam sve Mostarce da zaborave stanove i stan na dan, da smjeste ljude. Pokažite solidarnost. Sad budite ljudi", naveo je muškarac.