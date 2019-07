Mor je sve zbog čega volimo pse, a njemu je čovjek cijeli svemir

Mor ima četiri godine, a u skloništu je već 400 dana. Jedan je od pronađenih na ulici, napuštena duša koja čeka da ga netko primijeti. Jer nije štene, nije malena bijela pahulja, Mor je čupavi crni pas. Baš onakav kakvog ljudi najmanje primjećuju, zaobilaze a ne znaju što propuštaju.

Ako pitate volontere i zaposlenike velikogoričkog skloništa, Mor je ono najbolje u psima, ono zbog čega ih volimo i zovemo najboljim čovjekovim prijateljem. Volonterke Sigurne kućice ovako ga opisuju:

– Svakim pogledom, svakim dodirom šape, svakim mahanjem repa Mor voli čovjeka. Unatoč tome njegov je život tužna je balada o napuštenom i zaboravljenom psu. Toliko drag, toliko željan ljubavi, a boks mu krade dane, život, krade mu sve. Morov život priča je o neuzvraćenoj ljubavi i teško je i dirljivo vidjeti s kojom on bezrezervnom srećom i povjerenjem dolazi svakome tko mu se nasmiješi, tko ga pozove, tko mu pokaže zrno dobrote. On moli ljubav, ali njegovo 'volim te' ostaje neuzvraćeno – kažu. Dodaju kako Mor nije samo napušten, već je zaboravljen i odvojen od svijeta. A to je tužno i nepravedno.

– Mor je zaslužio živjeti, a ne samo postojati i hraniti se mrvicama dobrote ljudi koji nisu njegovi. Mor ne može više čekati, život će mu proći u nesreći. Molimo dom za ovog divnog psa – pozvale su volonterke.

Mor je cijepljen, čipiran i kastriran, a drugi psi ga uopće ne zanimaju. Njemu je čovjek cijeli svemir. Dodatne informacije o Moru i kako ga možete udomiti dobit ćete ne 099/21-21-749.