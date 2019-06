SUBOTA, 8.6.

Ne znamo je li do vrućine, ali jedan od najvećih identitetskih derbija protekao je sa samo jednim privođenjem simpatičnog gospodina u prikladnoj, crnoj odjeći, koji je učesnicima Gay Pridea, uputio par očinskih prijekora. Mislim, za vrijeme Hoda za život, feministice su barem nakratko zaustavile povorku, a sada samo jedna uhidba i to je to. Što se ovo događa? Nećemo valjda postati normalna, demokratska zemlja?

NEDJELJA, 9.6.

Odgovor je stigao hitro.hr i to s 500 km udaljenog Brača, gdje je domoljubna mladež stala na branik domovine i suprostavila se srpskom agresoru u vidu siromašnih klinaca koji su došli zaraditi neku kintu da bi mogli preživjeti zimu u Vukovaru. Čekajte, nešto izgleda nije u redu! Što se to događa? Prebilo par Srba i kolaboracionista koji su ih zaštitili i diglo se pola Hrvatske! Neće ovo na dobro...

PONEDJELJAK, 10.6.

Nikome ništa nije jasno. Pretučeni Srbi ne silaze s naslovnica. Dobro, nije baš zgodno da je uz srpskog agresora batine dobila i cura arijevskog porijekla iz Varaždina i da je lokalnom vatrogascu, koji je branio obraz svoga Supetra slomljen nos, ali svejedno! Mislim, mlatimo Srbe godinama i nikome ništa, a sada gradonačelnica Supetra protjeruje Torcidu sa škoja, jer su prekoračili nužnu obmanu.

UTORAK, 11.6.

Opet otok na naslovnici, ovaj put Pag. Sramotan napad na ljubazne investitore iz Danke Deutschlanda, obišao je svijet. Ljudi kupili nešto malo zemlje uz veću količinu beskorisne slane vode, malo je preuredili, usitnili kamenje, nasuli zemlje i sada ih razapinju. Pa što ako su htjeli napraviti malo bavarskog ugođaja? Umjesto da to pretvorimo u turističku atrakciju, mi napali jadne Švabe...

SRIJEDA, 12.6.

Dobra vijest iz BiH. Uz Branimira Glavaša, naš najveći stručnjak za pravosuđe i ljudska prava, Zdravko Mamić, do te je mjere oduševljen stanjem na tim područjima , da je policiji predao putovnicu i izjavio da ne mrda nigdje do daljnjeg. Nevjerojatno je što sve ljudi moraju raditi da bi se osjetili sigurnima. Jadni Zdravko još uvijek spava i izbjegličkom hotelu. Možda mu Glavaš da kuću u Drinovcima?

ČETVRTAK, 13.6.

Ofenziva na Milana od Zagreba ne jenjava. U potpunom je okruženju. Njegova najvjernija posada, vječni primjer principijelnosti i etike, članovi njegovog saborskog kluba, ne podržavaju nalog da se glasuje za smjenu ministrice Divjak! Leđa su mu okrenule i životinje, konji s Hipodroma prešli Savu i okružili Bandića kulu preko puta Lisinskog, a evo i mostovi otkazuju poslušnost. To mu je hvala...

PETAK, 14.6.

Inicijativa Spasi me, organizirala je humanitarnu večer na kojoj su govorile žrtve obiteljskog zlostavljanja. Strašnih priča premlaćivanih žena pune su novine. Za to vrijeme iz paralelnog hrvatskog svemira stiže vijest da je prošla godina dana od objave snimke pokušaja ubojstva iz Zadra, a tzv. Daruvarac je još na slobodi. O njegovim tučnjavama čitamo redovito. O žrtvi ne čitamo ništa. Ona je svoje dobila.