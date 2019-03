Mladen Novosel: Neka se naša Vlada ugleda na Slovačku i Sloveniju

Razgovarali smo s Mladenom Novoselom, predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

Ministar Marko Pavić, zbog prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma o mirovinskoj reformi, sindikalce je optužio za politikantstvo, dezinformiranje i destabilizaciju. Kako biste uzvratili na te optužbe?

Mirovinski zakon nije zakon u vezi s kojim bi sindikati imali ikakav interes politizirati jer je to isključivo socijalni zakon i tiče se svakog radnika i umirovljenika u Hrvatskoj. Politiziraju političke stranke jer 2014., kada je SDP-ova Vlada išla s prijedlogom da se od 2038. radi do 67 godina, HDZ je bio protiv, a sada je HDZ još dodatno ubrzao odlazak u mirovnu sa 67 i znatno povećao kažnjavanje radnika za prijevremeno umirovljenje.

A najveća je manipulacija plaćeni spot koji govori da u nas neće svi radnici morati raditi do 67 godina jer će mnogi u mirovinu ići sa 60 godina i 41 godinom staža. No, sadašnji zakon kaže da će se od 2027. u mirovinu moći ići s 41 godinom staža i 61 godinom, a ministar i nadalje spominje da je to 60 godina života. Ministar ne želi priznati, ili je slijep na to da se sad 90% svih radnika zapošljava na određeno vrijeme i kroz druge oblike prekarnog rada pa za 10-15 godina neće biti nijednog radnika u nas koji će imati 61 godinu i 41 godinu staža.

Ministar Kujundžić rekao je pak kako nikada nije čuo da je netko zbog rada obolio. Što kažete na to?

Stručnjak sam u području zaštite na radu i doista mi je neshvatljivo da ministar zdravstva može reći da se od rada ne obolijeva kada se u Hrvatskoj, u pravilu svake godine, događa 17-20 tisuća priznatih ozljeda na radu zbog loše organizacije rada, preopterećenosti na radu i nedovoljnih zaštitnih sredstava. A svaki šesti radnik u EU, pa i u Hrvatskoj, obolijeva zbog stresa i mobbinga.

I, što će biti ako prikupite više od pola milijuna potpisa, hoće li ministri i Vlada shvatiti poruku?

Poručujem ministrima i Vladi da se ugledaju na slovački parlament koji je neki dan odustao od podizanja dobne granice na 67 godina nakon što su slovački sindikati u nekoliko dana prikupili više od 280 tisuća potpisa. I u Slovačkoj će se raditi do 64 godine. Isto su to učinile i poljska te slovenska vlada.

