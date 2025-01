Mlada ekipa osmislila sustav za budućnost stočarstva: 'Idealan je za hrvatske farme'

Što je zajedničko fizičaru, robotičaru i softverskom inženjeru? Vjerojatno ne biste odmah pomislili da su krave pravi odgovor, ali Urban Rotnik, Matija Stupar i Janez Turk, trojica mladih poduzetnika iz slovenskog mjesta Šoštanj, odlučili su da će svoja znanja iz različitih sektora usmjeriti upravo u budućnost stočarstva. Kreatori su sustava MooHero koji se sastoji od pametnih ogrlica koje kontinuirano prate ponašanje i aktivnost krava, a svi podaci se prenose putem prijemne stanice u oblak gdje se analiziraju. U slučaju značajnih promjena u ponašanju, MooHero o tome automatski obavještava farmere, putem aplikacije ili SMS poruke. Sustav je osmišljen kao ispomoć uzgajivačima, a sve kako bi se povećala proizvodnja mlijeka, smanjili troškovi i uštedjelo vrijeme, a usto omogućuje i ranu detekciju bolesti.

– Urban je odrastao na farmi s oko 150 životinja, od toga je bilo osamdesetak krava muznica, stoga je bio upoznat s problemima koji redovno more uzgajivače, a među njima je i reprodukcija. On je studirao informatiku i po završetku faksa rađale su mu se razne ideje vezane uz optimizaciju tog procesa. Onda smo se u priču uključili Janez i ja jer smo imali komplementarna znanja, a inače se nas trojica poznajemo još iz sportskih dana, deset godina smo se natjecali u biciklizmu – otpočinje Stupar pa domeće kako je priča krenula krajem 2020.

Godinu dana kasnije, pokrenuli su startup te su sudjelovali na natjecanju u Velenju gdje su odnijeli prvo mjesto i dobili prvu konkretnu potporu za razvoj projekta. Do ljeta 2023. za cijeli tim to bio sporedan izvor prihoda, a onda su krenuli i u prodaju proizvoda pa je Stupar u međuvremenu napustio posao u struci u Njemačkoj te se radi MooHeroa vratio u Sloveniju. A da je njihov proizvod vrijedan dodatak na tržištu, govori i činjenica da ga koristi četrdesetak farmi diljem Slovenije.

– Pametna ogrlica i aplikacija pomažu u praćenju ponašanja krava i njihove reprodukcije. Kod krava je specifično to što daju mlijeko samo poslije teljenja, a koliko će dati mlijeka, isto ovisi o tom razdoblju jer mliječnost opada već nakon 60 dana. Točno prepoznavanje pojave i uspješno osjemenjivanje pomažu poboljšati razmak između teljenja te indeks osjemenjivanja, što je uvjet za visoku mliječnost. Ogrlica također prati zdravstveno stanje životinja na temelju preživanja. Ako dođe do značajnih promjena u preživanju krave, farmeri su obaviješteni i mogu posvetiti više pažnje toj specifičnoj. To omogućuje brže, učinkovitije i jeftinije djelovanje. Promjena u prehrambenom ponašanju često je važan znak na koji treba obratiti pažnju. MooHero često otkriva nadolazeću bolest, poput mastitisa, čak i ranije nego što biste je uobičajeno mogli primijetiti kroz pad mliječnosti ili ponašanje životinje. To su dvije glavne funkcije ogrlica, a ono što se pored toga događa je kompletno praćenje stada u aplikaciji jer treba pratiti cijeli ciklus od teljenja do teljenja – pojašnjava Stupar pa dodaje kako je ono što ih ističe u odnosu na slične proizvode upravo moderan pristup koji se uvelike oslanja na digitalizaciju, ali i praktičnost.

Naime, među prvima su razvili sustav koji ne zahtijeva od farmera da imaju računalo u štali, već sve mogu pratiti putem mobitela. Rade po principu najma, odnosno pretplate, a cijena ovisi o broju krava i prijemnih stanica. Plan je u skorijoj budućnosti proširiti se i na druga, okolna tržišta pa su tako prošle godine svoj proizvod predstavili na sajmu u Gudovcu. Inicijalni je plan doći u Hrvatsku, a interes postoji i u Srbiji te BiH.

– U Austriji već imamo jednog testnog korisnika i sada se dogovaramo i jednom većom firmom u Mađarskoj s kojom bismo mogli surađivati. Želimo, dakle, prvo pristupiti državama koje su u našoj neposrednoj blizini. Izazov je prilagoditi se različitim tržištima. Primjerice, u Austriji su farme manje zbog terena, ali su razvijenije. U Hrvatskoj su ipak veće i mislim da su dugoročno otvorenije za ovakve projekte. U usporedbu sa Slovenijom, u Hrvatskoj je manja prosječna mliječnost farmi, što je zapravo idealno za naš proizvod. Na hrvatskom tržištu zaista želimo uspostaviti kontakte s potencijalnim partnerima, kao i s prvim farmama, te smo otvoreni za sve prijedloge suradnje – govori Stupar pa zaključuje: – Najveći fokus za budućnost je redovito unapređivati korisničko iskustvo i integraciju s bazama podataka.