Škoro: Vidjet će oni još što je moj domet. Neka se brinu za vlastiti

Nakon neočekivano dobrog uspjeha u prvom izbornom krugu, Miroslav Škoro na neko se vrijeme povukao iz javnosti. U prvom intervjuu nakon izbora komentira kritike iz HDZ-a i otkriva planove za jesenske parlamentarne izbore.

Neko vas vrijeme nismo vidjeli. Gdje ste bili nakon prvog izbornog kruga?

Uglavnom ovdje, gdje ste me i zatekli. Otišao sam kratko u Slavoniju i to je to. Kao sav normalan svijet, bio sam na misi na Badnjak, a Božić i Novu godinu proveo sam u krugu obitelji. Bilo je vremena za odmoriti se, a s druge strane morao se sam pomalo posvetiti i nekim poslovnim obvezama jer se zbog političkog angažmana mjesecima nisam ozbiljno bavio svojim poslovima. Iskoristio sam ovo vrijeme i za analizu svega što se dogodilo u predsjedničkoj utrci.

Prozivaju vas da ste na vlast doveli Zorana Milanovića. Što kažete na to?

Pa to je dosta ambiciozna izjava. Oni koji to govore daju nadnaravne sposobnosti jednom „običnom pjevaču“ i, kako smo već navikli, prebacuju odgovornost na drugoga. Kao netko tko dolazi iz realnog sektora i bavi se poslom i ekonomijom, ja na politiku također gledam kao na svojevrsno tržište na kojemu se nudi kandidate, ideje i konkretne mjere, a zauzvrat se očekuje glasove. Političar je s onim što zastupa proizvod. Ako taj proizvod podbaci i tržišni udio ne odgovara zacrtanim ciljevima, treba napraviti analizu – je li proizvod dovoljno dobar, je li konkurentan, je li proizvodni proces preskup ili spor, kakvi su marketing i distribucija. Ja trenutačno radim upravo to – analitičkim metodama tražim razloge zašto sam osvojio 24,5 posto, a ne više, i što je možda trebalo napraviti da bi taj rezultat bio bolji. U jednoj tako zahtjevnoj utakmici s milijun varijabli samo neuk, neupućen i bahat čovjek može prebacivati krivicu na nekog drugog. Pravi lider koji zna upravljati organizacijom to tako ne radi. Smiješno je kad vidim da mi prigovaraju što sam u svom obraćanju poručio biračima da glasaju u interesu Hrvatske i po svojoj savjesti. Pa zar bi trebali ići protiv sebe ili protiv države?! Tko te moje riječi nije čuo, ima problem sa sluhom i ja mu ne mogu pomoći. No, da se ne pravimo ludima, znaju oni dobro što sam ja rekao, kao što znaju i to da im svi nevažeći listići ne bi pomogli da pobijede. Samo bi poraz bio nešto blaži pa bi još lakše izbjegli odgovornost.

Tumači se i da je tih 90.000 nevažećih listića pokazalo vaš domet na idućim parlamentarnim izborima.

Slušao sam puno o svom dometu u ovoj kampanji. Te došao je do plafona, te ispuhao se, te očekivalo se više potpisa, te stalno pada... Vidjet će oni još što je moj domet. Ja bih se na njihovu mjestu zabrinuo za vlastiti domet. Iza gospođe Grabar-Kitarović stajali su svi – od Vlade Republike Hrvatske, državne radiotelevizije, pojedinih privatnih medija, rejting-agencija, gradonačelnika glavnog grada, ljudi iz crkvenih krugova, desnih novinara i komentatora do ljudi iz sporta, znanosti i umjetnosti. Svi su stali iza nje osim jednog pjevača i političara početnika. I svejedno je izgubila. Tko je im je kriv za poraz? Taj jedan novak u svijetu politike, tamburaš slabog dometa, koji nekim čudom presuđuje izbore.

Iz HDZ-a se sada čuju i drugačiji glasovi. Govori se i o mogućoj budućoj koaliciji HDZ-a i vaše platforme. Je li ona moguća?

Prvo i prvo, nisam u politiku ušao da bih trgovao, nego da bih mijenjao stvari. A to je nemoguće ako radite sve na isti način kao ovi dosad. Mene to ne zanima. Drugo, čak i da želim trgovati, nemam čime. Ja, naime, nemam nikakvih saborskih mandata. Imat ću ih ako mi narod ponovno da povjerenje na izborima. Tek kad vidimo kome je narod dao povjerenje i u kolikoj mjeri, možemo pričati o tome kako formirati vlast. Ja sam u ovoj utakmici prvenstveno pokazao da sam fer i pošten igrač. Kod mene je sve na stolu, ne skrivam ništa. Dapače, za razliku od svih drugih kandidata vrlo sam transparentno izložio javnosti svoje poslove i privatnost, prebrojili smo sve što smo trebali prebrojiti, uključujući i krvna zrnca. Ovaj put očekujem fer političku borbu u kojoj sad imamo treću političku opciju koja je uistinu relevantna. Koncentriran sam na okupljanje kvalitetnih ljudi i izradu pravog programa promjena da se možemo kvalitetno prezentirati na tim izborima, a sve je drugo trenutačno stvar nagađanja u kojima ja ne želim sudjelovati.

Ali ne odbijate unaprijed mogućnost suradnje s HDZ-om nakon parlamentarnih izbora?

Ja ne želim o tome razgovarati. U svemu postoji hodogram: prvo imamo ideju i cilj, zatim strategiju i taktike i na kraju egzekuciju i evaluaciju. Tek kad ostvarimo određeni rezultat možemo vidjeti što s njime napraviti. U protivnom radimo krov prije nego što smo počeli kopati temelje. Meni je važno da napravimo stabilnu treću opciju, to je ono što narod hoće, da razgovaramo o programu, da vidimo s kojim se ljudima to može ostvariti, a onda, ako Bog da, imat ćemo situaciju da nakon tih parlamentarnih izbora sjednemo i učinimo opet ono što je u interesu hrvatskog naroda i države. Najvažniji su mi moralni kapital i vrijednosti, nacionalni interes i gospodarstvo. Sve drugo, pa čak i te postizborne koalicije, nešto je što me u politici ne veseli previše. To su za mene tehnička pitanja.

Hajdemo onda o temeljima. Hoćete li osnovati vlastitu stranku?

I to je tehničko pitanje. Trenutačno privodim kraju analizu predsjedničkih izbora. Ona će dati dobru osnovu za daljnje korake. Trebamo vidjeti zašto smo negdje ostvarili i više od zacrtanoga, a zašto smo negdje drugdje podbacili. S druge strane, trebamo sjesti i razgovarati sa svim ljudima i političkim opcijama koje su podržale ovu moju priču, vidjeti koji su njihovi planovi i želje da možemo kvalitetno odabrati ljude s kojima bih onda sjeo i vidio kako najbolje artikulirati sve to. Jer, ja sam i cijelu ovu priču oko predsjedničkih izbora gradio na vrlo bliskoj suradnji s ljudima oko sebe u koje sam imao puno povjerenje. I s tim svojim najužim krugom trebam završiti te razgovore i vidjeti kakve su njihove ambicije u budućnosti. Ovo je za nas strahovito zahtjevno jer na drugoj su strani tehnolozi osvajanja i zadržavanja vlasti pod svaku cijenu.

Znači li ta analiza da ćete procijeniti i koje su vam partnerske stranke više, a koje manje pomogle?

Ne mislim analizirati na taj način. Svi su naši partneri i suradnici dali ono što u ovom trenutku mogu dati i hvala im na tome. U svakom slučaju, nemam namjeru ni preuzimati neku političku opciju niti se priklanjati nekome od partnera na štetu drugih. U ovome smo svi bili zajedno i zajedno trebamo ostati. Volio bih zadržati ovu razinu suradnje kakvu smo imali do sada, da svi zajedno kroz sinergiju stvorimo rezultat. Ali pritom odbijam bilo kakvo predizborno kalkuliranje i ucjenjivanje. Smatram da smo mi nešto poput kišobrana pod kojim, dok se tijesno držimo skupa, nećemo pokisnuti. Tko želi solirati, neka ide sam na kišu.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Kada planirate pozvati na razgovor stranke koje su podržale vašu kandidaturu?

Razgovaramo već neko vrijeme. Ne bih to volio svesti na protokoliranje tipa vidjet ćemo se tog i tog dana na nekakvom velikom summitu. Iskreni razgovori među partnerima i prijateljima mogu se odvijati i diskretnije, u svojevrsnoj obiteljskoj atmosferi, kao što su se uostalom odvijali i za ove predsjedničke izbore. Volio bih sa svakim od tih ljudi ponovno razgovarati onako kako smo počeli. Ni tada nismo imali summit. Kada dođe vrijeme i steknu se uvjeti, sve ćemo formalizirati onako kako se od nas i očekuje. Ali dotad ne želim robovati nekakvom formalizmu. Jedino formalno u ovom je trenutku to da u moje ime javno mogu govoriti samo dvije osobe: Mate Mijić i ja sâm. Otkad stožera više nema jer su izbori iza nas, o mojim se planovima i budućnosti u medijima oglašavaju brojni neimenovani, a navodno jako dobro obaviješteni izvori. Tu želim zaustaviti svaku špekulaciju, u ovom je smislu relevantno samo ono što kažemo Mate Mijić i ja osobno. Svi drugi izvori niti su bliski, niti su moji, niti su autorizirani za takvo nešto. Ni u jednom trenutku nisam imao nikakvu figu u džepu, ništa se nije smišljalo sa strane i nisam bio ničiji projekt. To smo sve napravili mi, to je naših ruku djelo i ovaj fenomenalan rezultat je isključivo rezultat moje suradnje s mojim ljudima i partnerskim strankama, a tko sve spada među njih, rekao sam već nekoliko puta.

Spada li u te ljude i Mate Radeljić?

Ne.

U međuvremenu su Suverenisti od Mosta tražili da se jasno identitetski definira. Tražite li i vi to?

Ja to ni od koga ne tražim niti ću tražiti. Tražim samo zajednički nazivnik ili minimum konsenzusa. Svi smo mi ljudi, imamo svoj način razmišljanja. To svi ti ljudi moraju shvatiti i mislim da shvaćaju. Kad dođe do konkretnih razgovora, siguran sam da neće biti nikakvih problema. Vidio sam puno puta u ovoj kampanji da ti ljudi mogu zajedno. Donedavno su si oni bili konkurencija i razumijem da koji put čelništvo tih stranaka nastupa u skladu s tim starim podjelama, ali i oni s vremenom mijenjaju pristup, a što se tiče običnih članova, na terenu sam u više navrata vidio kako se ljudi iz Suverenista i Mosta vrlo ugodno druže, zajedno rade i svjetonazorski su vrlo bliski. Ne vidim zašto bi se ionako podijeljen hrvatski narod opterećen gomilom problema išlo dodatno dijeliti. Siguran sam da će se u razgovorima naći dovoljno razuma da možemo identificirati nekoliko zajedničkih točaka i tema na kojima ćemo temeljiti ovu političku platformu.

Što ako vas iznenade raniji parlamentarni izbori?

S ovakvom vlasti morate biti spremni na sve i mi smo spremni. Jasno je da će oni napraviti sve da ostanu na vlasti, samo što im to neće uspjeti. Živimo u zemlji u kojoj su zakonodavstvo i uprava posloženi tako da otvaraju put korupciji. Kao i većina ostalih zakona, ni izborni zakon nije onakav kakav bi trebao biti, napravljen je namjerno tako da se njime može manipulirati. Ne mogu reći da zbog toga nisam pomalo zabrinut. No najvažniji su ljudi. Ako se želite ozbiljno natjecati u jedanaest izbornih jedinica, trebaju vam 154 osobe s određenom prepoznatljivošću u zajednici i ljudskim te profesionalnim kvalitetama. Pritom treba biti siguran da u nekim preslagivanjima neće iznevjeriti povjerenje i postati tzv. žetončići. Velik je posao pred nama.

Gdje ćete naći sve te ljude?

Toliko vjerujem u svoj narod da sam siguran kako bih u svakom gradu na željezničkom ili autobusnom kolodvoru našao 14 poštenih ljudi, boljih i kvalitetnijih od političara koji nas sada vode. Ima u Hrvatskoj puno potencijala, samo ga treba prepoznati i osloboditi.

Što ako se HDZ u međuvremenu prepozicionira udesno? Bi li vam to poremetilo planove?

Ta je stranka podržavala predsjedničku kandidatkinju koja nije došla s pozicije čistačice škole u Donjoj Motičini, nego je bila predsjednica Republike. U njezinu mandatu i mandatu njezina šefa Andreja Plenkovića dogodile su se neke stvari. Ratificirana je Istanbulska konvencija, potpisan Marakeški sporazum, osporeno je pravo ljudima na referendumsko odlučivanje, sastavljena neprincipijelna saborska većina od nespojivih stranaka i žetončića, a ministri i visoki stranački dužnosnici bili su primorani otići zbog sumnji u mutne i koruptivne radnje. Narod to vidi, nije narod glup. Kada se sve to skupa zbroji, eto ti analize. Ja birače cijenim i svaki put iznova nastojat ću zadobiti njihovo povjerenje. Ne želim ih posjedovati, želim svojim djelima pokazati da stvari mogu biti drugačije. Ali, generalno gledano, ne zamaram se ni HDZ-om ni SDP-om. Nemam razloga za to jer nema tih poteza koje oni mogu povući u idućih nekoliko mjeseci pa da sve skupa bude „puj pike, ne važi“. Bez ozbiljnih, korjenitih promjena ne može se dogoditi ništa. Postojeći političari to ne mogu napraviti. Nema smisla uopće govoriti o tome da će oni, nakon ovakvih poteza u posljednjih 20 godina, nešto zaokrenuti. Kud će zaokrenuti? Pa ne voze autobus, nego vode državu, i to u krivom smjeru.

